中火煤倉錐體墜落致1號機組故障 台電：不影響整體供電

台中電廠1號燃煤機組昨凌晨因煤倉的錐體墜落，導致機組故障，所幸未造成人員傷亡。據台電發言人張廷抒指出，1號機的發電量佔台電整個系統的1.3%，並不會影響整體供電，預計5月大修時進行整修。

據中火指出，因煤倉下方的錐體掉落下來，1、2樓地板被砸壞，還因衝破玻璃，不少燃煤堆積在屋外的屋簷和地上。

台電官網今亦顯示，10座燃煤機組裡有3座停止運作，8號跟10號機組例行檢修，1號機組則是故障。

張廷抒說，因為是多年的機器，是否因焊接或其他原因導致不足以支撐其重量，而造成事故，將在5月大修時檢查。

台中市政府環保局今呼籲台電公司能支持市府汰舊換新的主張，換掉老舊的燃煤機組，加速燃氣機組興建，也減少事故一再發生。