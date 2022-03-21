資策會科法所攜手法務部推動「司法聯盟鏈」 助企業建構資料治理環境

企業持有營業秘密資料逐年攀升，根據財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）調查，高達70%持有營業秘密資料類型的上市、上櫃企業擔心資料被使用歷程，希望政府單位提供資料證明服務。為幫助企業從「由內」建構資料治理環境，推及「至外」強化資料證明及管理程度，資策會科法所與法務部於03月21日簽署合作協議書，共同規劃推動「司法聯盟鏈」，採用去中心化、不可竄改等技術特性作為基礎環境，串聯司法院、法務部、高檢署、法務部調查局、內政部警政署5個司法單位，達成確保數位證據同一性、以及提高數位檔案安全性與便利性之目的。

法務部蔡清祥部長致詞。

事實上，資策會科法所自2013年起持續調查國內上市、上櫃企業資料管理現況及需求動向，發現企業持有營業秘密資料類型比例自2013年起至逐步攀升。2021年進一步調查，有高達70%自認持有營業秘密資料類型的上市、上櫃企業希望政府單位提供資料證明服務，加速法院審理，降低企業舉證成本；約60%擔心公司資料提供給上、下游合作夥伴等，無法追蹤資料被使用歷程；約54%擔心資料外洩之後，無法證明公司是資料的擁有者；約36%企業擔心將客戶或他人資料融入公司資料後，無法分辨資料來源。我國企業除需持續升級與實踐「由內」之資料管理外，亦在意如何強化「至外」之資料證明及管理程度。

因此，資策會科法所將自身推動資料治理及管理相關規範之經驗，協助法務部研擬「司法聯盟鏈」之基礎建設、應用過程和資料可信所需之標準，並執行人員培訓、資格認證、訓練推廣等機制運作，以期從「至外」司法端連結「由內」企業端，確保企業「由內至外」資料治理及管理之一致性，整體促進企業數位轉型與創新動力。

透過長期協助國內企業建置及落實資料治理及管理相關制度，資策會科法所已累積超過2000家國內企業，橫跨半導體、生醫、金融、運輸、農業、文創等各領域，建置資料治理及管理相關規範或標準。未來將持續借鏡歐、美、日、韓、中、新加坡等國家或地區之配套措施或服務模式，幫助政府、企業與學研機構「由內」強化內控、內稽或監督等管理落實程度，降低組織遭遇資料外洩、竄改、無效等風險，提高跨組織間之合作信賴與機會。

資策會卓政宏執行長致詞。