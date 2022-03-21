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外銷訂單連24紅 創歷年同期新高

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部統計處統計，2月即使有春節假期因素，外銷訂單仍有515.6億美元佳績。圖／本報系資料庫
經濟部統計處統計，2月即使有春節假期因素，外銷訂單仍有515.6億美元佳績。圖／本報系資料庫

經濟部統計處統計，2月即使有春節假期因素，外銷訂單仍有515.6億美元佳績，年增21.1%，連續24個月正成長，更創同期歷史新高。由於國際疫苗接種率普及、各國相繼解封，全球經濟走向復甦，統計處預期3月將持續「見紅」。

統計處指出，受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用續增，加上手機、筆電料況緩解且需求仍在，帶動相關供應鏈接單增加，支撐電子及資訊通信產品接單成長，分別年增31.6%及29.7%；光學器材則因大尺寸面板價格下滑，電視、筆電等面板需求趨緩，商用、工業控制面板及背光模組接單成長等因素交互影響下，接單與上年同月持平。

傳統貨品方面，因半導體、自動化機械設備需求增加，加上原材物料行情高於上年同月，帶動接單成長，致基本金屬年增16.1%、機械年增1.8%、化學品也年增22.1%，不過塑橡膠製品因防疫用品需求減少且價格回落，致年減1.5%。

統計處表示，隨著疫苗接種率普及，各國相繼解除邊境管制，主要國家持續推動基礎建設，全球經濟復甦態勢可望延續；新興科技應用及數位轉型加速擴展，對我國高階製程半導體需求不墜，都有助於外銷接單穩定成長。但俄烏戰爭持續延燒、變種病毒風險未除，供應鏈瓶頸仍在等仍行程變數，恐約制全球貿易成長動能。

統計處預估，3月接單金額為585億到600億美元，年增9%到11.8%；第一季預估總接單金額1689億美元至1704億美元，年增13.4%至14.4%。

半導體 背光模組 春節

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