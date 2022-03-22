面對淨零排碳挑戰 蔡：四大轉型路徑

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】產、官、學要攜手合作，由政府協助大企業轉型、再由大企業引領小企業，共同尋找淨零新商機！總統蔡英文21日表示，面臨淨零碳排的困難挑戰，台灣須向「能源轉型要繼續」、「產業轉型要加速」、「民眾生活要轉型」與「社會轉型要公正」四大方向前進。她說，政府也會持續推動綠色金融、和業界密切合作落實ESG。

轉型之路不能失敗

總統蔡英文21日出席ESG永續台灣國際峰會致詞表示，台灣要於2050年達到淨零碳排的目標確實很困難，但「台灣一定要成功」。她表示，為了克服這一大挑戰，需要產、官、學三方攜手合作，如政府會首先協助大企業，再讓指標大企業以「母雞帶小雞」的方式引領小企業轉型，減緩轉型的衝擊，甚至創造新的淨零商機。

蔡英文也提出四大轉型路徑，讓台灣在淨零路徑上大步邁進。第一、「能源轉型要繼續」，強化再生能源與前瞻綠能的研究，並持續增氣、減煤。；二、「產業轉型要加速」，幫助企業適應全新的循環經濟，因應國際經貿的新趨勢；三、「民眾生活要轉型」，如公有建物、大眾交通需走向減碳路線；四、「社會轉型要公正」，做好社會溝通，確保公民參與。

分散電網穩供電

各界擔憂台灣面臨能源轉型難關，台灣電網恐再度失靈，形成企業缺電的漏洞。游振偉表示，雖然淨零碳排相當重要，但還是會「先求穩定供電」，才來優化再生能源的電力配比。他指出，淨零碳排需要多元考量，包括電力成長、產業結構與經濟成長等問題。

經濟部能源局局長游振偉表示，國際組織指出「達成2050淨零排放，再生能源占比要達到70%以上」，這將成為台灣很大的挑戰。他說，因為台灣為孤島系統，電力供應難以請求外援，而再生能源不確定性高，目前亟需強化電力儲能系統，兼顧供電穩定。

同時，他指出，303停電為單一電廠事故，卻造成全台停電的連鎖效應，經濟部正檢討電網過度集中的問題，並以智慧化的方式進行電量供需控制，盼能強化電網韌性。他強調，「火力發電機組在未來仍扮演重要角色」，但會搭配碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）來達成淨零目標。

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