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網路電商協會TiEA拜會賴清德 組數位產業國家隊

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
副總統賴清德今日接見「TiEA 台灣網路暨電子商務產業發展協會」，由甫接任第四屆理事長的 91APP 董事長何英圻，率新任理監事代表，向賴副總統請願，盼能重視台灣網路軟體數位產業，並能列為國家級關鍵戰略產業。照片／總統府提供
副總統賴清德今日接見「TiEA 台灣網路暨電子商務產業發展協會」，由甫接任第四屆理事長的 91APP 董事長何英圻，率新任理監事代表，向賴副總統請願，盼能重視台灣網路軟體數位產業，並能列為國家級關鍵戰略產業。照片／總統府提供

「TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會」日前選出新任理監事代表， 新任理事長暨91APP董事長何英圻率理監事代表，拜會副總統賴清德。何英圻表示，向賴副總統請願，盼能重視台灣網路軟體數位產業，並能列為國家級關鍵戰略產業。

賴清德談話時提到，科技網路變化大，加上Covid-19影響，數位發展是必然方向，政府目前積極推動「智慧國家」政策，以及「數位發展部」即將成立，期望政府與民間合作，共同打造數位產業國家隊。

何英圻表示，數位發展是全球趨勢，台灣在「Web2」到「Web3」，有非常多傑出優秀的新創企業及數位相關業務的公司，其成長性與數位實力皆不容小覷，可望為台灣建立新經濟板塊，台灣不僅是「科技之島」，更將會是「數位之島」，期望獲得政府支持，TiEA將整合資源與力量，共同推動台灣數位產業發展，希望孕育更多「台灣品牌」數位公司走向國際，讓台灣能成為領先世界的數位經濟強國。

過去在TiEA與各界共同努力下，已促成電支法、數發部成立等要務，隨著區塊鏈、NFT趨勢，「Web3」時代來臨，接下來TiEA要以「Web2.5」為核心，承先（Web2）啟後（Web3），連結產業共榮與合作力量，現場更向賴副總統反映台灣數位產業發展的重要需求，各理監事代表亦就不同數位發展面向，提出建言。

台灣已是區塊鏈新創發展重要基地，TiEA副理事長劉世偉（MaiCoin執行長）針對台灣如何成為區塊鏈強國提出建言，劉世瑋表示，已協同央行、金管會，研擬「台幣穩定幣」方案，期望台灣數位發展能儘早佈局接軌「Web3」。

TiEA常務理事暨產業政策委員會召集人林之晨（台灣大哥大總經理）期望數位發展部與TiEA有良好互動，成為「數位強國」需從教育著手，希望政府能強化數位人才培育的重要性；產業升級亦需政府助力。

TiEA理事暨數位轉型工作組召集人徐瑞廷（BCG董事總經理暨全球合夥人），分享BCG與新加坡政府共同成立創新中心，協助傳統產業轉型到工業4.0，並且建立人才升級平台RISE （Rapid & Immersive Skill Enhancement），幫助人才打造數位技能並與相關企業媒合的經驗。他表示，數據的蒐集與分析是數位轉型的關鍵，未來TiEA將扮演政府與民間的橋樑，協助台灣產業加速數位轉型。

SaaS雲服務已是世界數位產業主流，然而台灣SaaS新創發展仍緩步前進，TiEA理事暨SaaS工作組召集人郭建甫（Gogolook執行長）提到，台灣SaaS相關企業占上市櫃市值僅0.28%，相較於日韓2％至3％，以及美國11％還有非常大的落差，但這個落差也代表了巨大成長空間，期望政府能從資本市場切入，給予SaaS產業更多支持。

TiEA理事陳立人（LINE台灣執行長）提出考慮到網路產業快速演進與跨境的特性，主管機關在制定網路相關法律如「數位通傳法」等，應該與企業、利用者、相關社會團體如TiEA等各方利害關係人充分對話，形成共識，才能制定出合宜的法律，讓企業自律、團體他律在這樣的框架下發揮效能，共同推動網路產業發展。

在數位內容方面，TiEA理事林冠羣（KKcompany執行長）提出令人憂心的現象。他表示目前華語音樂排行榜中前10名有4個都是大陸歌手，而華語音樂的市佔率從70%跌落到50%，韓國的Kpop則從2%提升到15%，顯示台灣整體文化競爭力正在快速流失中。但台灣仍有黃金十年可以努力，希望政府能協助投遞更多資源鼓勵文化創作，透過網路延伸數位國土，將台灣文化的軟實力拓展到海外上億華人圈。

TiEA在台灣數位產業扮演重要角色，TiEA監事暨會務公關委員會召集人沈貝怡（TechOrange策略長）提到，協會匯聚台灣數位領域各公司代表，亦是台灣最具指標性的「數位商會」，是政府與產業間良好中立橋樑，第一線傾聽產業聲音，也期望持續與政府互動交流，讓政府可掌握產業需求，並透過協會促進產業界及社會溝通。

同時，何英圻向賴副總統請願，台灣要再創造下一個產業的黃金十年，相信數位產業將會是下一個重點產業，國內不只已有許多站穩Web2浪潮的一流企業，更有越來越多頂尖的Web3新創公司逐漸壯大，TiEA會積極協助產業合作與互動，讓Web3應用面提升，Web2也能迭代升級。過去高科技產業受政府支持，創造台灣經濟奇蹟，期望未來政府能重視網路軟體數位產業的發展，與產業界攜手，共同打造台灣成為數位強國。

區塊鏈 軟體 賴清德

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