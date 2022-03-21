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賴清德：台灣要深耕數位經濟 盼產業間組成國家隊

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午接見台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）理事會代表。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）理事會代表。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午接見台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）理事會代表，他表示，數位經濟的興起是必然的走向，台灣要深耕數位經濟，希望產業間能互相合作，組成國家隊，與政府共同努力，促進台灣經濟發展。

今天由台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長何英圻率團前往總統府，經濟部次長陳正祺陪同。賴清德表示，協會自2012年成立以來，不僅在相關領域深耕，也是政府跟業者之間的橋梁。他除了歡迎訪賓來訪，也要代表政府對業者的協助，表達感謝之意。

賴清德指出，科技的進步很快，網路世界的變化也非常大，加上新冠肺炎疫情推波助瀾，所以未來人們的生活習慣會大幅改變，自然而然也會影響消費行為跟產業結構。在這種狀況之下，數位經濟的興起將成為必然的走向。

賴清德強調，台灣一定要深耕數位經濟。蔡英文總統非常重視相關產業的發展，在2020年就職典禮上，提出「六大核心戰略產業」，其中一個就是數位經濟。行政院也推動「智慧國家方案（2021至2025年）」，希望促進網路電商產業的發展。此外，政府也將成立數位發展部，就是要因應新時代的變遷。

賴清德認為，台灣要在國際上競爭，如果只有個別公司或產業單打獨鬥，會比較辛苦，但產業間可以互相合作，組成國家隊。他希望大家可以一起幫忙，與政府共同努力，促進台灣經濟發展。

副總統賴清德今天上午接見台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）理事會代表。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）理事會代表。圖／總統府提供

賴清德 電子商務 電商 經濟部 蔡英文

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