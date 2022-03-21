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彰芳西島風場第一期陸上變電設施 成功加入台電系統

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫第一期100MW（百萬瓦）陸上變電設備，已順利加入台電系統。後續將在第一期工程經驗的基礎上，完成彰芳西島風場第二期陸上變電站工程，總裝置容量將達600MW。

彰芳西島風場陸上變電站位於彰濱工業區，為整個彰芳與西島離岸風場計畫的第一個施作項目，分為第一期100MW及第二期500MW兩期工程，於2020年7月正式動工。

該專案中要求的國產化項目為配電盤、開關設備跟變壓器三項零組件，佔比僅為整體合約金額的25%，然而CIP主動擴大國產化項目，委由台灣東元電機股份有限公司（東元）作為大統包，全權包辦設計、採購到施工等各項目，遠超過政府規定。

彰芳西島風場陸上變電站工程之人力配置以近100%本土資源建造，變電站工程主要設備皆由台灣本土廠商供應，包括：士林電機的變壓器與電抗器、東元的開關設備與配電盤，以及華新麗華的陸域電纜。

此外，泰興工程負責建物設計及土建，真毅營造則進行陸纜管排安裝。最後，對風場營運至關重要的SCADA通訊系統，則有本土廠商雷力科技參與。在計畫團隊、承攬商與設備供應商三方努力，以及台電各個單位從設計到測試等不同環節的指引與協助下，第一期100MW陸上變電設備成功加入台電系統。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou表示，陸上變電站是電力系統輸配電的重要環節，也是離岸風電風場併聯至台電前的最後一站。彰芳暨西島離岸風電計畫第一期100MW陸上變電設備的完成，是彰芳西島風場邁向完工的重要指標，代表對刻正啟動的離岸海事工程作業已做好準備，以及對承攬商團隊在技術量能上的肯定。

離岸風電 台電 東元電機

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