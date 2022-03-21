全民停電「過敏」 台電：鳥獸致故障比其實比過去低

北部及高雄部分地區今（21）日發生停電，台電表示，近年來鳥獸導致停電事故發生件數已呈現降低趨勢，也以加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備。針對停電事故，台電皆第一時間趕赴搶修、迅速復電。

台電說明，經查今日台北市內湖區2時5分發生停電，研判為鳥巢結巢含有鐵絲，受下雨沖刷至高壓線路接頭引起故障，造成共3000戶停電，並於2時54分已全數復電；新北市新店區7時20分因地下電纜故障造成5097戶停電，並於9時22分全數復電；高雄市大社區10時20分因鳥巢碰觸高壓線路開關造成887戶停電，1分鐘內復電近6成、約507戶，並於11時09分全數復電；高雄市鳳山區10時5分因打雷造成避雷器不良引起線路跳脫造成1,516戶停電，並於半小時內、10時32分全數復電。

台電表示，近年來配電系統停電事故已有顯著改善，從2012年到2021年，10年來，配電系統停電事故件數從2萬1019件，降為8999件，其中鳥獸碰觸致停電事故件數，從2838件，降為1780件，而今年2月底止共發生100件，平均而言並無特別增加，反而進一步降低。

台電指出，停電原因中，外力、天災、用戶因素約占六成，台電設備因素約占四成。針對鳥獸碰觸等外力，台電則透過將空中線路包覆絕緣、相關開關設備絕緣化被覆化、加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等，也加強樹木修剪及孔洞封填阻斷鳥獸蟲路徑，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備。

針對設備因素，台電透過加速汰換老舊線路設備、加強巡檢及饋線全面自動化，減少停電影響範圍及縮短復電所需時間。