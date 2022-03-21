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又停電了！鳥巢、打雷讓高雄兩區2400多戶停電

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄大社區和平路一段與大社路口的電杆，因禽鳥築樹枝碰觸設備導致停電。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社區和平路一段與大社路口的電杆，因禽鳥築樹枝碰觸設備導致停電。記者陳弘逸／翻攝

高雄鳳山區、大社區今天上午相繼傳出停電，各造成1516戶、887戶停電；初步了解，鳳山疑打雷造成避雷器不良跳脫所至；楠梓變電所所轄的電桿，則因禽鳥築樹枝碰觸設備停電，經台電搶修，目前已全數復電。

台電鳯山區營業處指出，今天上午10時5分，衛武饋線配電場開關，因打雷造成避雷器不良，引起小環路跳脫，造成鳳山區中興街、裕昌街一帶共1516戶停電。

台電高雄區營業處表示，高雄楠梓變電所今天上午10時20分因高壓線路故障導致饋線跳脫，造成大社區民權路、中正路一帶共887戶停電，並於1分鐘內先行恢復507戶用電，派員搶修發現位於大社區和平路一段與大社路口的電杆，因禽鳥築樹枝碰觸設備導致停電。

經台電人員搶修，鳳山區於10時32分復電，約停電27分鐘；大社區於中午11時9分剩餘用戶全數復電，台電目前正進一步釐清停電原因。

關於禽鳥築巢造成停電，台電表示，今年高雄區處已主動發現並清除200餘個鳥巢，避免樹枝掉落碰觸帶電設備造成停電，由於鳥類築巢速度快，將會持續加強線路巡檢，防患於未然。

高雄大社區和平路一段與大社路口的電杆，因禽鳥築樹枝碰觸設備導致停電。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社區和平路一段與大社路口的電杆，因禽鳥築樹枝碰觸設備導致停電。記者陳弘逸／翻攝
高雄鳳山衛武饋線配電場開關，因打雷造成避雷器不良，引起小環路跳脫，造成鳳山區中興街、裕昌街一帶共1516戶停電。記者陳弘逸／翻攝
高雄鳳山衛武饋線配電場開關，因打雷造成避雷器不良，引起小環路跳脫，造成鳳山區中興街、裕昌街一帶共1516戶停電。記者陳弘逸／翻攝

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