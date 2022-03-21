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蔡英文：2050淨零轉型非常困難 但台灣一定要成功

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天出席「2022年ESG永續台灣國際峰會」，致詞時表示，要在2050年達成淨零排放之路確實困難，但台灣一定要成功。記者許正宏／攝影
蔡英文總統今天出席「2022年ESG永續台灣國際峰會」，致詞時表示，要在2050年達成淨零排放之路確實困難，但台灣一定要成功。記者許正宏／攝影

蔡英文總統今天出席今周刊舉辦的「ESG永續台灣第二屆國際高峰論壇」開幕，她表示，邁向2050淨零轉型，不只是全世界的挑戰，也是台灣的挑戰。這條路非常困難，但台灣一定要成功。

蔡總統致詞時也說明，面對2050的淨零挑戰，要在四大轉型路徑上，讓國家持續前進。第一，能源轉型要繼續：除了成熟的再生能源及增氣減煤的路徑要加強，新的能源包括氫能、前瞻綠能，更要進一步研究和發展。

第二，產業轉型要加速：出口導向的台灣產業，要全力展開製程改善、能源轉換及循環經濟的努力，要讓公私部門，一起投入資源，因應新的經貿情勢。

第三，生活轉型要啟動：不管是食、衣、住、行等，生活的每個面向，都要開始改變。公有建築要走向低碳，運輸工具也要面對淨零轉型的變革。

第四，社會轉型要公正：2050淨零轉型，對每個人的生活都會帶來變化。在這個過程中，做好社會溝通，確保公民參與、公正轉型，同樣是重要的目標。

蔡總統也說，國發會正持續彙整各部會規畫，將在三月底公布「台灣2050淨零排放總說明」，這不是提供一個標準答案，而是拋出一個淨零轉型的對話基礎，啟動下一個階段的社會對話。

蔡總統表示，「2050淨零轉型」是整個國家總動員，必須一起完成的目標。她也期許政府與民間攜手，抱持著引領未來的雄心壯志，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。

國發會 再生能源 蔡英文

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