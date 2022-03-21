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威剛工控PCle固態硬碟韌體 通過UNH-IOL NVMe1.4認證

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）今日宣布，該公司工控針對112層堆疊(BiCS5) 3D NAND PCIe固態硬碟所開發的韌體，通過協力廠商UNH-IOL認證，以及NVMe 1.4的相容性測試，研發實力獲得專業肯定。

UNH-IOL (University of New Hampshire InterOperability Laboratory) 乃是由業界著名的美國新罕布夏大學實驗室進行的認證，專門為NVMe硬碟提供性能測試與互通性測試。

威剛此次通過UNH-IOL認證的自主研發韌體具備了以下優勢：一、適用於最新規格的112層3D TLC固態硬碟，並支援PCIe高速介面；二、支援RAID功能，隨時備份資料，有效提升傳輸速率和資料完整性；三、可做到足容，延長SSD產品壽命；四、可輕鬆依客戶需求製造較小容量的產品；五、通過優化垃圾回收(Garbage Collection)技術演算法，可維持長時間的穩定不掉速；六、支援全碟SLC (Full Drive SLC) 模式，有效提升資料抹寫次數(P/E Cycle)和讀寫效能。

固態硬碟 威剛 美國

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