前兩月核准僑外投資 金額年增一倍

經濟部投審會21日公布數據顯示，由於上月核准日商日立以約246億元收購永大，和丹麥商投資建設彰芳離岸風場，今年1到2月，核准僑外投資金額計美金17億5,589萬3,000元(約新台幣526億7,679萬元)，較上年同期增加100.91%。

投審會公布，2022年1到2月，核准僑外投資件數為300件，年減21.47%；金額計美金17億5,589萬3,000元(約新台幣526億7,679萬元)，年增100.91%。

對於金額增加，投審會指出，主要係因核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新台幣105億6,343萬4,743元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場、日商株式會社日立製作所(HITACHI, LTD.)以新台幣246億7,308萬4,363元，取得永大機電工業股份有限公司3億7,900萬2,832股等大型投資案所致。

另1到2月，核准新設公司件數為174件，新設公司投資金額美金7,311萬893元(折合新台幣約21億9,332萬6,800元)；另111年1-2月核准新南向國家來台投資件數為66件，年減12%，投(增)資金額計美金1億3,675萬元(折合新台幣41億250萬元)，年增5.21%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

陸資來台方面，1到2月核准陸資來台投資件數為9件，年增80%；投(增)資金額計美金582萬7,000元(折合新台幣1億7,481萬元)，年減56%，主要係因去年同期比較基期偏高所致。

投審會統計，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,519件，核准投(增)資金額計美金25億3,335萬2,000元(折合新台幣760億56萬元)。

對外投資方面，1到2月核准(備)對外投資件數為80件，年增50.94%；投(增)資金額計美金7億4,184萬8,000元(折合新台幣222億5,544萬元)，年減22.13%。

對新南向國家投資方面，件數為23件，年增35.29%，投(增)資金額計美金2億1,003萬1,000元(折合新台幣63億93萬元)，年減72.40%；其中投資金額較大者為越南、新加坡、柬埔寨。

對中國大陸投資方面，111年1-2月核准對中國大陸投資件數為74件，年增17.46%；核准投(增)資金額計美金4億6,842萬元(折合新台幣140億5,260萬元)，年增10.59%。