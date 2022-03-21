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俄烏戰爭衝擊全球股市 國泰金調查：民眾樂觀情緒下滑

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

國泰金今（21）日發布3月國民經濟信心調查，烏俄戰爭增添不確定性，景氣展望指數走低，民眾消費意願則因本土疫情趨緩而回升，但對股市的樂觀指數則走低至8.1，風險偏好指數則微幅上升至15.0。

國泰金發布3月國民經濟信心調查顯示，國發會最新公布的1月景氣對策信號從紅燈轉為黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚；烏俄戰爭讓全球經濟成長不確定性升溫，景氣展望指數下降至-0.2，現況指數走低至-1.7；民眾薪資上漲預期指數滑落至8.4，大額消費意願指數反而因本土疫情趨緩而回揚至10.8；在房屋交易調查方面，賣房意願指數上升至-1.3，為2014年10月以來新高，近期房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。

主計總處估計2022年經濟成長4.15%，而國泰金3月調查指出，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.36%，低於2月的3.38%，82%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上；在物價方面，民眾對於物價上漲感受指數走升至93.3，為2012年6月以來新高。

此外，烏俄戰爭引發全球股市震盪，股市樂觀情緒下滑，風險偏好則微幅上升，市場擔憂戰爭將對景氣帶來負面影響，全球股市加劇震盪。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數走低至8.1，風險偏好指數則微幅上升至15.0。

國泰金 景氣對策信號

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