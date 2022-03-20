油價終於調降！明起汽油降0.1元

中油表示，自明（21）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.5元、95無鉛汽油每公升33.0元、98無鉛汽油每公升35.0元、超級柴油每公升29.4元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，本週受中國COVID-19 疫情復燃引發需求擔憂、美國聯邦準備理事會（Fed）升息導致美元轉強等因素影響，導致油價下跌。

中油指出，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌16.58美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.158元，國內油價依公式計算跌幅為10.44%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.0元及3.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.8元及2.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.3元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.1元及3.3元，國內汽油價格實際每公升調降0.1元、柴油不調整。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.1元及3.3元均由公司吸收，累計至2月底止，中油共吸收約16億元。