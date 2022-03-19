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新勞動三法實施滿10年 台南辦勞工論壇邀117名代表對話

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局今天在統茂溫泉會館國際會議廳辦理勞工議題論壇。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局今天在統茂溫泉會館國際會議廳辦理勞工議題論壇。圖／台南市勞工局提供

穩定勞動關係的新勞動三法實施屆滿10年，台南市勞工局今天在統茂溫泉會館國際會議廳辦理勞工議題論壇，在對勞資關係、經濟社會及人工智慧等科技的影響與如何因應，邀請事業單位、南市各總工會、產業、企業、職業工會理事長等177位代表，以「合奏勞資關係新樂章議題」，就新勞動三法實施現況與展望進行對話與交流。

勞工局長王鑫基表示，團結權、協商權及爭議權是勞工集體爭取並維護權益的基本權，並分別由《工會法》、《團體協約法》、《勞資爭議處理法》所規範建構而成，為了讓三法更符合現今所需，勞動部開啟修法工作，終於在2011年5月1日修正施行。三法修正後對於強化我國勞動三權已有相當成效，但確實仍有很大的努力空間，希望透過論壇廣納各界對勞動三法實施意見及實務經驗，作為政府未來勞動政策及修法方向參考，朝向保障勞動三權最有利方向精進。

今天論壇由勞工領袖大學結業的4位高階學員引言及擔任與談人，新光人壽主任吳佳琪由「這十年的勞動三法」談起，應思考勞資關係間重要的信任，但信任關係重要元素是信守承諾、忠誠、正直、保密，這樣勞資關係才能越來越強大。勞資關係是最親密的，不是最遙達的距離。

程高資訊督導謝淑玲以「改！優雅轉身—勞動基準法修正」回顧勞動基準法修法的重點，好的勞動條件，企業可以降低勞工流動率的成本，幫助企業訓練優質人力，優化作業流程。而流程的改善，可以幫助企業降低庫存和作業成本，所以勞動條件與企業利潤並非是絕對的零和遊戲。

中華文化國際經貿交流協會秘書長王豈凡從「解決紛爭就是勝利」，勞動事件法的調解機制促使勞資糾紛平和解決，解決了紛爭就是勝利，這樣勞資相處也就能夠甜蜜蜜。

台灣人壽行銷專員陳宗成從「數位科技發展中以人為本的勞資關係」，疫情帶動數位化發展，對傳統勞動關係與勞動保障造成影響，「以人為本的期程時代架構」，善用科技促進勞動尊嚴及永續勞動的投資，才能重振集體勞動關係。

勞工局

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