磐石會會長交接2兆資本額 盧秀燕：撐起台灣經濟半邊天

今天中午磐石會舉行第24、25屆會長交接典禮，聖暉工程科技董事長梁進利卸任會長，由百和興業董事長鄭國烟接任會長，台中市長盧秀燕感謝磐石會年產資本總營業額2兆元，「撐起台灣經濟半邊天」，未來企業落實淨零減碳，台中市政府一起攜手同行。

磐石會第24屆、第25屆會長交接典禮在長榮桂冠酒店舉行，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等人到場，總統蔡英文以書面賀電，場面熱絡。

卸任會長梁進利有感疫情全球肆虐，他也隔離了近100天，但台灣經濟穩住腳步，磐石會更捐贈市府防疫行動車，展現企業社會責任。接任會長鄭國烟指出，零碳未來與永續經營是磐石會今年重要課題，身為中部各產業的領頭羊，將堅守中部經濟命脈向前進。

台中市長盧秀燕致詞時表示，磐石會110名會員企業，所有資本額業績一年加起來是2兆元，中華民國一年總預算約2兆元，磐石會對台灣經濟貢獻「撐起半邊天」。