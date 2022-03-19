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磐石會會長交接2兆資本額 盧秀燕：撐起台灣經濟半邊天

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
磐石會舉行第24、25屆會長交接典禮，聖暉工程科技董事長梁進利(左)卸任會長，由百和興業董事長鄭國烟(右)接任會長，台中市長盧秀燕到場見證。記者林佩均／攝影
磐石會舉行第24、25屆會長交接典禮，聖暉工程科技董事長梁進利(左)卸任會長，由百和興業董事長鄭國烟(右)接任會長，台中市長盧秀燕到場見證。記者林佩均／攝影

今天中午磐石會舉行第24、25屆會長交接典禮，聖暉工程科技董事長梁進利卸任會長，由百和興業董事長鄭國烟接任會長，台中市長盧秀燕感謝磐石會年產資本總營業額2兆元，「撐起台灣經濟半邊天」，未來企業落實淨零減碳，台中市政府一起攜手同行。

磐石會第24屆、第25屆會長交接典禮在長榮桂冠酒店舉行，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等人到場，總統蔡英文以書面賀電，場面熱絡。

卸任會長梁進利有感疫情全球肆虐，他也隔離了近100天，但台灣經濟穩住腳步，磐石會更捐贈市府防疫行動車，展現企業社會責任。接任會長鄭國烟指出，零碳未來與永續經營是磐石會今年重要課題，身為中部各產業的領頭羊，將堅守中部經濟命脈向前進。

台中市長盧秀燕致詞時表示，磐石會110名會員企業，所有資本額業績一年加起來是2兆元，中華民國一年總預算約2兆元，磐石會對台灣經濟貢獻「撐起半邊天」。

盧秀燕說，新任會長鄭國烟有遠見，佩服他永續環保的堅持與努力，將越南、中國大陸廠房做到淨零排放，是全世界企業的指標，這與台中市政府的施政方向不謀而合，市府將與磐石會攜手同行，這是我們共同的目標。

台中市長盧秀燕參加磐石會，與新任會長鄭國烟數度交談。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕參加磐石會，與新任會長鄭國烟數度交談。記者林佩均／攝影
磐石會舉行第24、25屆會長交接典禮，聖暉工程科技董事長梁進利(前者左)卸任會長，由百和興業董事長鄭國烟(前者右)接任會長，台中市長盧秀燕到場見證。記者林佩均／攝影
磐石會舉行第24、25屆會長交接典禮，聖暉工程科技董事長梁進利(前者左)卸任會長，由百和興業董事長鄭國烟(前者右)接任會長，台中市長盧秀燕到場見證。記者林佩均／攝影
磐石會第24屆、第25屆會長交接典禮會場，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等人到場見證。記者林佩均／攝影
磐石會第24屆、第25屆會長交接典禮會場，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等人到場見證。記者林佩均／攝影

盧秀燕

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