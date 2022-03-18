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移工留才久用方案 勞長：4月底一定上路

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
圖為負責照護工作的移工看護。記者曾原信／攝影
圖為負責照護工作的移工看護。記者曾原信／攝影

針對外界關切缺工，蘇貞昌今（18）日在立法院表示，台灣經濟發展創11年最高、最好，台灣目前確實缺工；因此，政府已經啟動「移工留才久用」方案；勞動部長許銘春表示，4月底一定會上路。

立法院今日繼續進行施政總質詢，民進黨立委何欣純關切全台產業缺工及移工留才久用方案。

蘇貞昌表示，台灣經濟創11年最高、最好，政府投入大量公共建設，以及疫情趨緩後，餐飲、零售、旅館業、小吃攤等服務業都要找工人，各業開出好的條件也找不到工人，台灣確實有缺工現象。此外，台灣工作型態改變，有些人不願意做某一些工作，必須靠外籍勞工。

蘇貞昌表示，政府有幾個政策解決缺工，包括：高階工作人員延攬外國人；至於中階的工作人員，若認同台灣、有專業技術，包括外籍留學生，也都希望延攬；並且開放移工留台，由勞動部、經濟部視產業情況，專案開放。許銘春表示，移工留才久用方案4月底一定會上路。

移工 蘇貞昌 勞動部

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