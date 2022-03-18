烏俄衝突減緩 潔淨能源長線仍看俏

烏俄衝突有減緩跡象，國際油價一度跌回百元以內，但即使油價回落，潔淨能源漲勢依然未歇。投信法人表示，世界各國更加重視能源轉型的建設，持續積極佈局，能源轉型動能持續，後勢可期。

英國首相強生表示，俄羅斯入侵烏克蘭繼續推高能源價格，英國將於下周制定新的國家能源戰略，大力發展可再生能源，有效利用碳氫化合物，未來計劃大幅提高海上風電目標，以實現能源自給自足；歐盟(EU)則是希望從2026年開始對進口鋼鐵、水泥、化肥、鋁和電力徵收二氧化碳排放成本。

美國聯邦能源管理委員會(FERC,Federal Energy Regulatory Commission)發布新報告指出，最新的能源基礎設施的更新中，可再生能源設施去年增加23,639兆瓦(MW)的新發電量，而太陽能和風能各占其中的12,804兆瓦和10,754兆瓦，其他水電、生物質能和地熱也提供少量補充；相關評估也顯示，可再生能源現在提供美國可用總裝機容量的四分之一以上，達25.81%，明顯高於煤炭的18.49%，更是核電8.29%的三倍多。可再生能源的占比在十年前僅有14.26%，時至今日已成長到25.81%。

FERC 數據表明，未來三年太陽能和風能的發電量份額有望顯著增加，風電裝機容量可能增長至少16%，甚至可能增長近60%。更指出將有更多的新太陽能容量正在籌備中。預計到2024 年12月，太陽能和風能的新增淨發電量將是天然氣的六倍以上，更不用說是核電的近350 倍。同時未來三年，煤炭在總裝機容量中的占比將下降，從18.49%降至15.57%，天然氣則由44.16%降至43.15%，核電的貢獻率將從8.29%下降到 7.95%。

富蘭克林華美投信表示，在太陽能和風能驚人增長的帶動下，脫離傳統能源-化石燃料和核能的轉變已步上正軌，未來幾年潔淨能源的需求只會越發強勁，如富蘭克林潔淨能源ETF(00899)可長線布局。