北陸加能離岸風電環評 須補件再審

因應離岸風電第三階段區塊開發，環保署近期陸續排審相關環評案件，今（18）日進行「加能離岸風力發電計畫環境影響說明書」初審，不過涉及國防及漁業敏感區域，專案小組決議，本案仍須補正再審。

加拿大商北陸能源旗下「加能離岸風力發電計畫」今日闖關環評初審，開發單位加能風電籌備處指出，本案風場位於彰化縣外海，基地面積76平方公里；陸域方面，開發單位規畫二方案，分別是由彰濱工業區或台中港區上岸。

本案規畫30至43部風機，預計架設單機裝置容量14至20MW（千瓩），而風場最大裝置容量限制為602MW。

據瞭解，北陸能源旗下除加能風場外，另有海龍、北能等案正在進行。

開發單位強調，本案已避開濕地、保護礁區、漁業資源保育區、重要野鳥棲地、中華白海豚野生動物重要棲息環境、中華電信海纜等限制區。

列席會議的國防部代表指出，風機可能與空軍低空航線重疊，環說書應納入風機高度限制；另有漁民認為離岸風電對漁場影響甚大，地方漁民卻難以取得資訊。

針對近期西部海岸送審多案離岸風電開發案，環評委員要求，開發單位應蒐集鄰近離岸風力發電計畫的預定施工期程，分別就施工及營運階段的累積影響，進行整體環境含生態的衝擊評估。

專案小組最後決議，本案應補正後再審，並補充風場每月可能發生的鸕鶿、黑面琵鷺、灰面鵟鷹、赤腹鷹等鳥類撞擊量，提出鳥類撞擊減輕對策；加強陸域生態調查努力量，並補充高美濕地與鄰近潮間帶的海岸鳥類調查作業。

環評委員要求，開發單位應將本計畫風場範圍水深深度，評估風機基礎及海上變電站，採用管架式負壓沉箱式基礎的可能性，並加強施工水下噪音減輕措施。

另外，還須加強對台灣海峽歷年颱風及強震資料蒐集及分析、強化土壤液化潛勢分析及檢核地震評估分析合理性，提出減輕對策，以及因應極端氣候，補充施工及營運期間發生意外災害的風險，訂定緊急應變計畫。