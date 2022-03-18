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1-2月對美出口118億美元創歷年同期新高 占出口15.2%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
111年1-2月我國對美國出口金額118億美元，創歷年同期新高。記者胡經周／攝影
111年1-2月我國對美國出口金額118億美元，創歷年同期新高。記者胡經周／攝影

主計總處發布國情統計，111年1-2月我國對美國出口金額118億美元，創歷年同期新高，較上年同期續增加37.0%，占整體出口比重提高為15.2%。以資通與視聽產品36.9億美元，占31.4%最多。

主計總處表示，根據財政部進出口統計，隨全球經濟穩健復甦，5G 通訊、高效能運算、物聯網等新興科技應用與數位轉型需求持續擴增，加上美國疫情漸獲控制，接續推動相關基礎建設，帶動我國對美國出口總值持續攀升，110年我國對美出口達657億美元歷史高點，年增29.9%。今(111)年1-2月因部分缺料情形緩解及遞延出貨效應，對美出口118億美元，亦創歷年同期新高，較上年同期續增37.0%，占整體出口比重提高為15.2%。

今年12月我國對美國出口之主要貨品中，資通與視聽產品36.9億美元，占31.4%，基本金屬及其製品16.4億美元，占14.0%，機械10.9億美元，占9.3%，三者合占5成5。與上年同期相較，主要產品出口值均呈增加，其中資通與視聽產品因宅經濟與遠距需求帶動，出口值增加8.6億美元(或增30.5%)最多；基本金屬及其製品因價格上漲，增5.9億美元(增55.9%)居次；運輸工具增4.0億美元或年增61.3%；電子零組件亦增2.4億美元，年增67%增幅最大。

美國 出口值

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