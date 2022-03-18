如何看通膨、東莞封城與升息？台達海英俊回答全紀錄

台達電（2308）與台大今（18）日共同宣布成立「台達臺大聯合研發中心」，台達電董事長海英俊會後接受媒體訪問，一次回答包含對通膨、升息、戰爭與深圳東莞封城的看法。他表示，台達在東莞的廠區，現在為止都在運作。

海英俊說明，現在為止台達電東莞廠區裡面都在運作，廠區內還是正常，廠區外面像是港口稍微有點問題，例如貨車等等，但是還是可以運作。他強調，採購與物流端比較辛苦，現在每月兩次會看料況與貨物出去的情形。

至於原物料上漲，海英俊表示，油價上上下下、原物料上漲很多，基本金屬像是鎳、銅大漲， 「鎳對我們有一點影響、但不是很大，鎳用得很少，自己不用」，主要如機殼廠他們要去避險。至於鋁方面，會用在散熱片上， 銅也有一點影響，但我們會買長期的合約，都有在做避險。

俄烏戰爭方面，台達電在歐洲的斯洛伐克有工廠，目前沒有影響。

對於通膨看法，海英俊說，所有東西在漲，台達電會想辦法去簡化流程、勞工、經常開支費用以及外包，「通膨要上去、大家都有預期心理，會一直疊加上去」，但他表示，在美國、台灣都在升息動作下，應該可以壓一下通膨。

海英俊指出，去年原料成本大約漲1-2%，今年沒有更惡化，尤其近期二月來看成本已經穩定，主要是因為物流比較順，另外長短料問題也明顯改善許多、慢慢已解決。

近期美系電池大廠將調漲電動車的終端售價，海英俊也說，據了解漲價主因是因為電池，主要是因為鋰，電子件、機構件沒有什麼漲，畢竟電池占電動車比率很大，一套電池如果上游漲了20-30%、車價就要漲2000-3000（美元）。