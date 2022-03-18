台達臺大聯合研發中心揭幕 聚焦四大領域

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
台達臺大聯合研發中心今舉辦揭牌儀式。記者謝艾莉/攝
台達臺大聯合研發中心今舉辦揭牌儀式。記者謝艾莉/攝

台達電（2308）與台大今（18）日共同宣布成立「台達臺大聯合研發中心」，由台達電董事長海英俊、台大校長管中閔共同主持揭牌儀式，台達電預計投入超過1億元研發經費，打造虛實整合的前瞻實驗場域，未來雙方將以自主化、永續發展為核心理念，並聚焦在電動車、先進人工智慧、工業物聯網安全與控制等領域，盼集結台大一流研發能量，佈局尖端技術，共同培育接軌國際的頂尖研發人才，以及共同營造一個持續創新的研發環境。

台達電董事長海英俊致詞表示，台達電每年研發經費占營收比重為8%，高於其他公司的2%，「如果研發經費占營收比重只有2%，公司股利是可多發兩元」，但是台達電重視研發能量，期望營造一個持續創新的研發環境。

海英俊說明，以前捐款予學校做大題目，教授帶著學生寫論文，驗收就是研究報告，但這跟實際產品、市場需求還是有段距離，台達電在美國北卡羅來納州設有台達電力電子實驗室（Delta Power Electronics Laboratory）以及台達網路研發實驗室（Delta Networks R&D Laboratory），另外在德國也與大學做實驗室，台達各地做的都是新的模式，跟學校密切的合作，不只是捐款。

海英俊指出，以電動車馬達舉例，效率不好的話電池就會吃電，造成電動車里程數跑不遠，今日成立的電動車實驗室，就可以鑽研電動車領域的領先技術。

台達電 電動車 海英俊

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