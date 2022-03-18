育嬰留停政府補助雇主20年 婦團批：勞工保費卻自付

行政院性別平等會日前討論「應由政府補助育嬰留職停薪期間家長自行負擔的保費」，該提案獲8成以上委員支持，最後行政院院長蘇貞昌卻未裁示通過，僅要求各部會研議是否有更好方案。對此，婦女新知基金會強烈質疑，性別工作平等法施行20年來，政府持續補助雇主在受雇者請育嬰假期間的各項社會保險保費，每年補助金額高達25.4億，若以此推估，受雇者自付保費補助每年僅需9億，為何政府卻不肯補助受雇者的自付保費？

婦女新知指出，性別工作平等法第16條第2項「受僱者於育嬰留職停薪期間，得繼續參加原有之社會保險，原由雇主負擔之保險費，免予繳納；原由受僱者負擔之保險費，得遞延三年繳納。」當初制定性別工作平等法時，立法理由是為保障受雇者繼續享有社會保險，避免雇主要求受雇者退保，才規定雇主可免繳納保費。

婦女新知說，2017年總共18個民間團體聯合聲明，要求國家應全額補助受僱者在育嬰留職停薪期間的保費，亦即勞工自行負擔勞保的2成保費，以及軍公教自行負擔的35％保費（公教保險、軍人保險），同年立法院三讀通過附帶決議，要求行政、考試兩院應盡速提出各職類保險法相關修正案，至今卻毫無進展。

婦女新知表示，根據勞動部資料，去年政府補助雇主在育嬰假期間原應負擔的保費（勞工保險、就業保險、健保）經費高達25億4255萬元，若以此推估，政府同樣補助受僱者的自付保費（勞工保險、就業保險、健保），估算每年僅需9億308萬元；如果把健保的眷屬保費一起算進來，也不過12億7511萬元，不到雇主保費補助的一半。

而依勞保局過去統計，申請育嬰留停的人約4成不續保勞保，婦女新知認為，比起政府豪氣用人民納稅錢補助雇主7成保費，若能補助育嬰留停家長保費，對養育幼兒又暫時缺少薪資收入的家庭而言，不無小補，最重要的是可以彰顯國家肯定每年約十萬名育嬰假家長的社會貢獻，使保險年資不中斷，保障其年金權利。

新知批評，雇主只要唉唉叫，國家就立法年年補助，婦團及勞工呼喊多年，政府卻假裝聽不到，現在連行政院性平會委員多人提案、連署也沒用，政府照樣使出「研議」的拖字訣，難道性別平等成了裝飾門面的白日夢口號？政府宣稱要解決少子女化危機的決心在哪？

婦女新知呼籲，無論從保障面、財務面或價值面來看，政府全額補助社會保險被保險人於育嬰留職停薪期間的自付保險費，都是合理且實務上可行的改革，更何況2017年立法院已將其作成附帶決議，行政院應刻不容緩促成修法。