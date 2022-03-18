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國民黨諷「停電動物園」蘇貞昌：只是攻擊辛苦工作者

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌表示，國民黨反諷「停電動物園」，只是在攻擊辛苦工作者。記者蔡晉宇／攝影
行政院長蘇貞昌表示，國民黨反諷「停電動物園」，只是在攻擊辛苦工作者。記者蔡晉宇／攝影

「303全台大停電」後，各縣市局部地區突發性停電、跳電狀況仍頻傳。經濟部長王美花日前表示，台電很多停電事故，都是因為動物不小心碰觸高處的礙子，讓相關設備壞掉所致；在野黨諷刺根本是「停電動物園」。行政院長蘇貞昌今天表示，台電都盡心盡力，如果這樣還要來講什麼動物、猴子，這種立法委員只是攻擊辛苦的工作者，也不是解決問題。

立法院今天繼續施政總質詢。蘇貞昌會前受訪表示，台電這麼大，供給全國民生產業用電這麼多，一年365天都可以看到盡心盡力，如果哪個地方跳電、停電，這種事故性的停電，過去國民黨執政時後一年有2萬1千多件，現在透過各種補強措施，減低到九千多件，但還是不能避免，還是會繼續加強。

對於央行升息相關議題。蘇貞昌指出，央行對於升息降息都有嚴謹的作業，台灣物價雖然受到國際因素衝擊，還是盡量要減少通膨，讓民眾減少壓力。

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