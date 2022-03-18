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民眾用電還要擔心小動物？王美花：外力干擾已逐年下降
對於經濟部長王美花稱小動物造成停電，國民黨立委蔣萬安批評，「難道人民是否有足夠電力使用，還要擔心小動物亂跑？」對此，王美花今受訪時表示，不管是設備小故障、 動物的干擾、天災，這樣的次數已經從一年2萬1000件，逐漸下降為去年8999件。
王美花表示，台電電網設備散布全國各地，當然會做好維護，空中線路設備、地面電箱做好包覆，但畢竟還是會有一些裸露部分，在過往都是常見現象。
王美花說，不管是設備小故障、 動物的干擾、天災，這樣的次數已經從一年2萬1000件逐漸下降至去年8999件，還是會持續努力改善，台電也有些機制，讓短暫受到外力干擾或設備損害，在最短時間修復，各國電力供應都有這樣的機制。
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