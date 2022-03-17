澄清中火並無火力全開 台電：政治口水無法減煤

台中市府昨日因為中火痛批台電罔顧中南部人民的健康。台電說明，台電依照承諾，空污季時十台機組只開七台，根本沒有火力全開的問題。且空污季到今年2月份以來，中火平均僅5.13部機組發電量，也維持小於六部滿發電量的承諾，「政治口水無法減煤，增加燃氣才能減煤」。

台電指出，自去年10月份空污季到今年2月份以來，中火電廠全廠平均發電量為282萬瓩，遠低於六部機330萬瓩的發電量，認為台中市府官員一再指稱台中電廠火力全開也不符事實，「台中電廠十部機組開十部是火力全開，只開七部當然不是火力全開。」

台電表示，台中電廠減發時，空污成因就是境外移入；電廠發電時又成空污成因，這種批評實在是台電同仁不可承受之重。台電說明，真正能再大幅減少中火空污排放，是加速燃氣機組的興建，無奈過去市府一直始終杯葛，才是延宕空污較少的燃氣機組上陣的時間。

電力供需隨時都在變化，系統狀況可能受到短期負載用電突然增加、機組故障、再生能源變動等因素影響，為確保民眾用電權益，台電必須機動調整全國各電廠的發電量，以確保系統供電穩定，並謹守環保承諾進行運轉調度，優先減煤，為空品貢獻心力。