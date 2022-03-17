快訊

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

開出「確切停戰條件」！普亭致電土耳其總統：願意協商

澄清中火並無火力全開 台電：政治口水無法減煤

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台中市府昨日因為中火痛批台電罔顧中南部人民的健康。台電說明，台電依照承諾，空污季時十台機組只開七台，根本沒有火力全開的問題。且空污季到今年2月份以來，中火平均僅5.13部機組發電量，也維持小於六部滿發電量的承諾，「政治口水無法減煤，增加燃氣才能減煤」。

台電指出，自去年10月份空污季到今年2月份以來，中火電廠全廠平均發電量為282萬瓩，遠低於六部機330萬瓩的發電量，認為台中市府官員一再指稱台中電廠火力全開也不符事實，「台中電廠十部機組開十部是火力全開，只開七部當然不是火力全開。」

台電表示，台中電廠減發時，空污成因就是境外移入；電廠發電時又成空污成因，這種批評實在是台電同仁不可承受之重。台電說明，真正能再大幅減少中火空污排放，是加速燃氣機組的興建，無奈過去市府一直始終杯葛，才是延宕空污較少的燃氣機組上陣的時間。

電力供需隨時都在變化，系統狀況可能受到短期負載用電突然增加、機組故障、再生能源變動等因素影響，為確保民眾用電權益，台電必須機動調整全國各電廠的發電量，以確保系統供電穩定，並謹守環保承諾進行運轉調度，優先減煤，為空品貢獻心力。

台電 空污 電廠

延伸閱讀

【重磅快評】蔡政府請自省 是誰讓台電不受信任

台電旗山巡修班揭牌 提升美濃內門杉林搶修效率

中火遭批「火力全開」？台電：3機組停止發電非全開

中火九號機組友善降載22%？ 環保局怒轟：是升載中

相關新聞

勞長：基本工資調幅要更努力

勞動部長許銘春昨（17）日表示，基本工資就是要照顧勞工基本生活，目前國際原物料上漲，物價上漲，當然要提升弱勢勞工實質購買...

楊金龍：國內外經濟 有四風險

中央銀行昨（17）日升息1碼（0.25個百分點），但央行總裁楊金龍強調國內外經濟前景具不確定性、存在四大風險，包括地緣政...

第五波管制暫緩 房市避開核爆級衝擊

中央銀行昨（17）日理監事會議，最終決議令眾人眼鏡碎一地，雖有部分總經專家預期央行本次有機會升息，但沒人料到幅度竟高達1...

總經觀察／油價大漲房價跟漲？估價師列過去模式結果竟是價崩

受俄烏戰爭影響，國際油價近期劇烈波動，一度飆至每桶近140美元，創14年新高，近日油價雖然收斂，不過，許多房地產業者仍表示，油價上漲帶動物價上漲，激發抗通膨需求，房價也會跟著上漲。這說法對嗎？

【全球財經】主權債面臨百年來首次違約？ 俄羅斯把球丟回美國

俄羅斯表示已下令將其16日應支付的1.17億美元利息交給投資人，試圖避免一個多世紀以來的首次國際違約。但困境似乎並未解除。因為用來償還債務的資金來自俄羅斯被凍結的外國資產，由於俄對烏克蘭的襲擊而受到制裁，目前尚不清楚投資人是否收到這筆債息。

國發會看油價回落：這波物價高峰可能過去了

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼（0.25個百分點），國際油價一度回落每桶100美元，國發會主委龔明鑫昨（17）日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。