北市、台電決戰松湖 台電：送審北市十年仍未成

台北市長柯文哲及副市長黃珊珊近日針對東區電力連轟台電。台電今（17）日回應，北市沒有電廠，東區用電依賴位於新北汐止超高壓變電所輸送，台電早在20年前就啟動規劃，2012年送市府都審，但就此停滯十年，「若如期能動工，2018年就可以增加送電能量；所謂的2029才能上線，是送審未成的結果。」

台電說明，北市本身沒有電廠，電力使用需要依照其他的輸電網路，因此需要超高壓變電所這樣的關鍵節點輸送。目前北市東區用電是依靠新北市汐止超高壓變電所，但尖載利用率已達81％，事實上超過可靠利用率的75%，已經飽和。

北市所謂的21件新增大用電申請無法核供，事實上正凸顯了北市送電量能已達極限的問題；如果再核准大用電申請，可能導致超載，反而影響到目前大台北地區供電安全與用戶用電權益，必須要有新的超高壓變電所，才能更多電給北市東區用戶使用。

至於選址地點議題，台電表示，已全面評估11處替代地點，但確實不適合，例如曾有建議設置於內科園區內，但區內已無足夠土地，或是內湖極限運動公園，下方則已有既設污水處理設施。