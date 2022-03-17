物價受國際影響 稅制、漲幅應連動

產、官、學界齊聚一堂，探討物價上漲問題！中華經濟研究院副院長葉俊顯17日說，台灣是小型經濟體，容易受到國際價格上漲影響。國家發展委員會經濟發展處長吳明蕙說，政府目前祭出多項凍漲計劃，台灣物價上漲狀況較國際緩和。不過，主計處副主計長蔡鴻坤則說，稅收減免、社會福利補助應該與物價漲幅連動。

台灣受國際壓力大

葉俊顯先以日本與巴西為例，舉出通貨膨脹過低或過高都有壞處。其中日本長期物價漲幅太低，讓民眾預期物價會下降，出現延遲消費的狀況，導致經濟持續低迷；巴西則相反，物價連年長期飛漲，民眾搶購物資，再次推升物價，形成惡性循環。

葉俊顯指出，適度的通貨膨脹有助於刺激經濟、工資上漲，但台灣是小型經濟體，物價容易受到國際物勢的影響。而目前國際仍有幾大問題待解決，俄烏戰爭連帶能源、原物料國際價格上漲的狀況；塞港問題未解決，使全球減少11%的運送量能；歐美在疫情後面臨缺工問題等，都對台灣物價造成不小壓力。

政府凍漲以平民心

吳明蕙說，因應國際原油、天然氣價格大漲，政府已祭出油價平穩機制，中油與政府也會吸收一定的漲價成本，維持亞洲最低價機制；並增加石油、天然氣進口的多元佈局。她更指出，台灣相當仰賴糧食進口而飽受衝擊，政府已免徵黃豆、小麥、玉米的營業稅，更成立「物價聯合稽查小組」，調查廠商是否有惡意漲價的狀況。

除了近期戰爭、疫情影響之外，更有一些中長期影響物價的風險因素，包括國際對企業淨零碳排的需求、氣候變遷造成的糧食危機。而隨著國際情勢破壞供應鏈，許多企業不再只是追求低成本，而轉向供應鏈韌性。上述狀況都會造成企業成本再上漲，進而再影響物價。

減稅、福利救物價

主計處副主計長蔡鴻坤表示，國際物價上漲將影響生產者、躉售與營造物價，即國內上、中游業者的生產、批發的成本價格，進而波動到消費者物價指數，影響台灣物價的原因大多也來自於進口商品。而隨著俄烏戰爭爆發，主要經濟機構都調高對台灣物價指數的估計，推測物價將上漲2%以上。

他呼籲，稅收減免、社會福利補助應該與消費者物價指數（CPI）連動，如在物價上漲的時候，增加綜合所得稅免稅額。蔡鴻坤表示，台灣物價上漲狀況相較國際緩和很多，指出「目前物價上漲，應該是國人還可以忍受的程度。」

然而，消費者物價指數的計算中，房租是相當重要的一部分。台灣大學公共經濟研中心教主任樊家忠表示，目前主計處統計結果房租類CPI佔比約為14%，但計算方式忽略租金上升的延遲現象，導致統計結果其實低估了市價。

他指出，若改以民間資料的市場大樣本來設算，房租類CPI其實比主計處估算的結果高出2.93個百分比，也意味著台灣物價上漲有被低估的現象。

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