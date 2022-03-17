邱于芸自行宣布當選台開董座 吳子嘉提告散布不實消息

台開父女鬥不停，女兒派邱于芸今天發布消息指出，屬於總裁邱復生派的「鴻生投資公司」已改派3名法人董事代表，台開公司並已於今日召開董事會，選任邱于芸為董事長。不過台開副董吳子嘉指出，邱于芸陣營故意散布上市公司的不實消息，已違反證交法，他將依法提告。

邱于芸陣營表示，台開公司財務從去年底迄今遭人惡意拖垮，今年1月26日又發生法人董事改派爭議，使公司經營權處於不穩定狀況，經邱于芸積極奔走並與公司大股東溝通，成功說服鴻生，鴻生原法人董事邱復生、副董吳子嘉、及前財務長郭福進，都遭改派，邱于芸並獲多數董事支持當選為台開公司董事長。

邱于芸表示，對這段期間的紛擾，向社會大眾、股民與員工致歉，今日台開已遵循法令解釋召集董事會，透過合法程序讓爭議落幕，後續將回歸公司正常治理，並重整公司經理人團隊，以期解決公司與銀行團的債務協商，及員工薪資等問題。

不過，吳子嘉表示，3月15日經濟部商業司已正式公告登記資料，邱于芸僅是董事，他還是副董，今天邱于芸陣營故意散佈上市公司的不實消息，意圖影響市場行情，他將依證交法提出告訴。吳子嘉也說，邱復生昨天也到北檢提告，鴻生公司負責人邱志強擅自蓋公司印章換法代，已屬背信罪。