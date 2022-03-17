Fed升息油價回落 龔明鑫：這波物價高峰可能已過

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，國際油價回落每桶100美元，國發會主委龔明鑫今（17）日表示，若俄烏戰事沒有再惡化，這波物價高峰可能已過去了。中經院院長張傳章也認為，國際能源價格下半年有機會回跌，大家應該關心物價，但不需要太悲觀。

中經院今舉行中華財經趨勢研討會，聚焦當前物價及房價問題。龔明鑫表示，此波通膨壓力在俄烏戰事前就有，其物價上漲壓力源於全球的寬鬆貨幣政策，以及生產、物流供應鏈遭受斷鏈的衝擊。不過，這樣的情況在今年下半年會獲得緩解，只要俄烏戰事不再惡化，美國聯準會（Fed）也升息了，相信對全球包括台灣在內的物價上漲抑制效果將有很大幫助。

張傳章則指出，今年全年消費者物價指數（CPI）年增率是否能控制在2%以內，主要看國際能源和大宗物資價格，因為台灣的物價上漲主要來自輸入性通膨所造成，國內2月消費者物價指數（CPI）年增率已回跌，至於全年能否控制在2%內，有二個關鍵需要觀察，一是俄烏戰事會拖多久？二是中國大陸疫情再起對供應鏈的影響。

張傳章強調，國內CPI基期已墊高，油價也回跌到每桶100美元以下，當前物價問題很多都是非經濟因素所造成，若疫情不樂觀，對油價將有負面影響，但在疫情持續趨緩下，中長期來看，下半年能源價格應該有機會回跌，雖然要持續關心物價上漲，但也不用太悲觀。

另，主計總處副主計長蔡鴻坤表示，最新經濟成長率和全年消費者物價指數（CPI）年增率預測，將於5月發布，根據主計總處2月發布的最新經濟預測，估2022年台灣經濟成長率為4.42%，CPI上漲1.93%，但發布當天也是俄烏戰事開打首日，當時預測假設情形和現在已不一樣，當時油價是每桶83.6美元，但現在已是每桶100美元，油價已高出約二成，再加上糧食、金屬價格也都往上漲，目前預估GDP可能影響0.3~0.4個百分點，CPI年增率約上修0.5~0.7個百分點。