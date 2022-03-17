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龔明鑫：物價髙峰可能已經過了

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

國發會主委龔明鑫周一在立院曾預測，如果俄烏戰事持續影響油價，今年消費者物價指數（CPI)最壞狀況是2.5%。但今天龔鑫出席中華經濟研究院舉辦的研討會時受訪表示，「最糟的情況也許已經過了」，因為原本以為會110、120美元持續到年底，但現在已跌破100美元，因此只要戰爭沒有持續惡化，或許這波物價最高峰已經過去了。

俄羅斯入侵烏克蘭讓國際能源價格飆升，國發會主委龔明鑫日前曾表示，最糟糕情況下，油價至年底上漲3成，將推升全年消費者物價指數約0.6個百分點，通膨率上看2.5%。

不過，龔明鑫今天出席中華經濟研究院舉辦的研討會時受訪表示，「最糟的情況可能已過了」。他說，原本預估物價因為俄烏戰事，最糟狀況是油價會來到每桶110、120美元，並且延續到年底，不過現在油價已經跌破100美元了，當然要要看戰爭後，如果沒有再惡化，或許這波物價最高峰已經過去了。

龔明鑫也強調，現在仍不可掉以輕心，因為在戰爭之前，物價本來就有上漲壓力，主要是各國施行貨幣寬鬆政策，還有生產面及供給面供應鏈斷鏈等，這些情況應該在下半年會慢慢紓緩，加上美國聯準會升息，對全世界抑制物價上漲會有很大幫助，對台灣物價也下很大幫助。

龔明鑫表示，政府目前處理物價有三面向，包括重要物資如黃豆小麥玉米等重要，企業已提前預購五個月到七個月，石油也有長約；其次從去年底到今年上半年，有二波關稅、貨物稅及營業稅調降，減緩進口商成本壓力；但要確保零售商可以確實反映吸收，因此有查價小組。政院穩定物價小組也一直在開會，會觀察戰事發展，滾動式調整政策。

消費者物價指數 龔明鑫 油價

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