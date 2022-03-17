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經部：基本工資補貼放寬適用認定 受理延至4月15日

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

今年元旦基本工資調漲，但因去年服務業、餐飲業因三級警戒受挫，因此政府針對受影響事業提供補貼。經濟部商業司今（17）日表示，因為部分企業反映申請狀況，即日起修正放寬適用資格認定，並延長受理期間至4月15日。

經濟部表示，許多企業反映，雖與員工約定月薪為基本工資，但因支付加班費後超過基本工資、或幫員工調薪後幅度略高於基本工資，致投保薪資高於基本工資25,200元之薪資級距一級，即須以26,400元作為投保薪資，因而不符合補助條件。

因此經濟部與勞動部討論評估後，決定修正適用全職員工人數計算方式，除1月到6月投保薪資在25,250元級距的員工人數外，將今年1月到6月投保薪資在26,400元的人數減去2021年10月31日投保26,400元之人數，也納入補貼人數計算，但每月補貼人數上限仍不得超過去年10月31日投保在24,000元、25,200元等二個投保薪資級距的員工人數；至於部分工時員工的補貼範圍則不受影響。

經濟部說明，若先前已提出申請的業者，經濟部會直接按照修正後的適用規定核計補貼款，另配合適用條件放寬，亦將受理期間延長至4月15日，請符合資格事業儘速提出申請。

本補貼的對象為有成立就保投保單位的農業、服務業、受疫情連帶影響之食品、紡織、服飾等製造業，以及疫情期間受損較深的醫事機構、補習班、幼兒園、休閒農場、養殖漁業及駕訓班等事業類型，並須符合110年9月及10月營收相較109年同期衰退二成以上的衰退條件。

投保薪資 經濟部

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