水費、電費也有開發票？財長：中獎會主動通知

立法院財政委員會今（17）日邀請財政部長蘇建榮就統一發票及公益彩券進行業務報告，被問及水費、電費等公用事業發票易漏接的問題，蘇建榮回應，若公用事業發票有中獎，會由公用事業主動通知中獎。

國民黨立委李貴敏質詢指出，公用事業所開立的發票，諸如水費、電費、瓦斯費等，是常常被漏接的發票類型，消費者的發票中獎後，卻不容易找到發票。

蘇建榮表示，過去希望公用事業的電子發票可以雲端化，規畫以「變動性載具」來儲存發票，目前電信費的部分，已經可以利用業者會員系統，歸戶至手機載具等共通性載具，讓消費者比較容易查到。

至於其他公用事業，蘇建榮指出，像水費、電費等發票中獎，可能就會分別由台水、台電，在下一期帳單當中通知，瓦斯費也是由提供服務的公司來通知。

另外，針對民間發票app使用率及評價，優於財政部官方的統一發票兌獎App一事，蘇建榮回應，這部分還有努力的空間，會持續推動提升官方App的使用率。

另，民進黨立委沈發惠亦提到，《統一發票給獎辦法》當中所訂的檢舉獎金，獎勵公務員及政府機關的部分，可能與《稅捐稽徵法》衝突，蘇建榮回應，下位辦法不能砥觸上位法規，會進行修正檢討。