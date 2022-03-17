快訊

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

開出「確切停戰條件」！普亭致電土耳其總統：願意協商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烘焙原物料上漲 蔡英文：政府已機動調降進口關稅

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
「2022台北國際烘焙暨設備展」今在南港展覽館一館開幕，蔡英文總統（右三）、在台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓（右四）等來賓陪同下，參觀現場攤位。記者林俊良／攝影
「2022台北國際烘焙暨設備展」今在南港展覽館一館開幕，蔡英文總統（右三）、在台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓（右四）等來賓陪同下，參觀現場攤位。記者林俊良／攝影

蔡英文總統今天出席「台北國際烘焙暨設備展開幕典禮」，她表示，烘焙產業常用的原物料持續上漲，為了緩解這方面的壓力，政府已經機動調降烘焙用奶粉、奶油等原物料的進口關稅，同時也免徵進口小麥的營業稅，希望能減輕大家的負擔。對於業者願意跟政府攜手打拚，一起朝向穩定物價共同努力，她也表達感謝之意。

蔡總統致詞時表示，非常高興再度參加台北國際烘焙暨設備展，也再次跟糕餅界、烘焙界的好朋友見面。稍早她看到展場外面已有長長的人龍準備進來，可見這個展覽非常受到矚目跟喜歡。作為總統，她的行程都是國家大事，烘焙業也不是國家小事，而是國家大事。烘焙業所帶來的減壓、舒適與快樂的感覺，讓她非常喜歡，因此她也要感謝主辦單位的邀請。

蔡總統表示，多年來，因為台北市糕餅商業同業公會的努力，這項展覽已經成為亞太地區規模最大的烘焙展之一。她要感謝公會以及所有投入展覽的夥伴，包括從世界各地來到臺灣參展的好朋友，相信透過這次的展覽，可以展現臺灣防疫的成果，也能看到，即使在疫情之下，台灣的烘焙產業依然蓬勃發展。

蔡總統說，烘焙真的是創造滿滿幸福感的產業，她非常喜歡各式各樣的糕餅、甜點，像是馬芬、司康、藍莓派、貝果及光餅等。這幾年，她到台灣很多地方，也陸續參訪了許多在地的糕餅、甜點店。看到大家的產品都很精緻，也非常有特色。

蔡總統指出，台灣糕餅業發展越來越多元，除了將傳統糕點結合嶄新的創意，也經常利用很多台灣農產品，帶給大家相當多的驚喜。現在有越來越多台式麵包店開始進軍國外，打入國際市場。在很多重要的國際賽事當中，也取得很優越的成績。烘焙產業也是讓台灣在國際舞台發光發亮，非常重要的產業之一。

對於業者期盼未來能夠突破法律上的限制，讓參加國際比賽的台灣選手可以得到最好的照顧跟支持，蔡總統也回應政府會努力幫忙。

蔡總統指出，在產值的部分，烘焙產業去年的國內產值，達到370億元，相較於前年，成長了12%。外銷的部分，達到30億元，比起前年，成長了27%。在疫情挑戰下，大家能有這樣的成績，非常不簡單。她要感謝產業界克服疫情所造成的各種障礙，並讓產業持續成長。

蔡總統表示，接下來，政府會繼續投入資源，在技術精進、產品開發、拓展外銷等等方面，提供一系列相關的輔導及補助，跟大家一起開拓更大的市場和商機。

蔡總統提到，最近由於疫情、氣候異常及國際貨運等因素，烘焙產業常用的原物料持續上漲，政府了解這對大家的成本造成相當影響。為了要緩解這方面的壓力，政府已經機動調降烘焙用奶粉、奶油等原物料的進口關稅，同時也免徵進口小麥的營業稅，希望能減輕大家的負擔。

隨後，蔡總統與現場貴賓一同進行開幕儀式，並參觀展場療癒主題館、農糧署及「2021烘焙大賞TOP 30」等攤位。

疫情 原物料 營業稅

延伸閱讀

蔡英文看「甘露水」雕像 以最美姿態重新回陽光下

羅雅美回鍋華航資深副總 藍委諷：有關係就沒有關係

聽取國防院報告 蔡英文：將來軍民兩用是必然趨勢

立委指中正紀念堂「台灣人的疤」文化部有完整方案

相關新聞

勞長：基本工資調幅要更努力

勞動部長許銘春昨（17）日表示，基本工資就是要照顧勞工基本生活，目前國際原物料上漲，物價上漲，當然要提升弱勢勞工實質購買...

楊金龍：國內外經濟 有四風險

中央銀行昨（17）日升息1碼（0.25個百分點），但央行總裁楊金龍強調國內外經濟前景具不確定性、存在四大風險，包括地緣政...

第五波管制暫緩 房市避開核爆級衝擊

中央銀行昨（17）日理監事會議，最終決議令眾人眼鏡碎一地，雖有部分總經專家預期央行本次有機會升息，但沒人料到幅度竟高達1...

總經觀察／油價大漲房價跟漲？估價師列過去模式結果竟是價崩

受俄烏戰爭影響，國際油價近期劇烈波動，一度飆至每桶近140美元，創14年新高，近日油價雖然收斂，不過，許多房地產業者仍表示，油價上漲帶動物價上漲，激發抗通膨需求，房價也會跟著上漲。這說法對嗎？

【全球財經】主權債面臨百年來首次違約？ 俄羅斯把球丟回美國

俄羅斯表示已下令將其16日應支付的1.17億美元利息交給投資人，試圖避免一個多世紀以來的首次國際違約。但困境似乎並未解除。因為用來償還債務的資金來自俄羅斯被凍結的外國資產，由於俄對烏克蘭的襲擊而受到制裁，目前尚不清楚投資人是否收到這筆債息。

國發會看油價回落：這波物價高峰可能過去了

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼（0.25個百分點），國際油價一度回落每桶100美元，國發會主委龔明鑫昨（17）日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。