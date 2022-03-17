烘焙原物料上漲 蔡英文：政府已機動調降進口關稅

蔡英文總統今天出席「台北國際烘焙暨設備展開幕典禮」，她表示，烘焙產業常用的原物料持續上漲，為了緩解這方面的壓力，政府已經機動調降烘焙用奶粉、奶油等原物料的進口關稅，同時也免徵進口小麥的營業稅，希望能減輕大家的負擔。對於業者願意跟政府攜手打拚，一起朝向穩定物價共同努力，她也表達感謝之意。

蔡總統致詞時表示，非常高興再度參加台北國際烘焙暨設備展，也再次跟糕餅界、烘焙界的好朋友見面。稍早她看到展場外面已有長長的人龍準備進來，可見這個展覽非常受到矚目跟喜歡。作為總統，她的行程都是國家大事，烘焙業也不是國家小事，而是國家大事。烘焙業所帶來的減壓、舒適與快樂的感覺，讓她非常喜歡，因此她也要感謝主辦單位的邀請。

蔡總統表示，多年來，因為台北市糕餅商業同業公會的努力，這項展覽已經成為亞太地區規模最大的烘焙展之一。她要感謝公會以及所有投入展覽的夥伴，包括從世界各地來到臺灣參展的好朋友，相信透過這次的展覽，可以展現臺灣防疫的成果，也能看到，即使在疫情之下，台灣的烘焙產業依然蓬勃發展。

蔡總統說，烘焙真的是創造滿滿幸福感的產業，她非常喜歡各式各樣的糕餅、甜點，像是馬芬、司康、藍莓派、貝果及光餅等。這幾年，她到台灣很多地方，也陸續參訪了許多在地的糕餅、甜點店。看到大家的產品都很精緻，也非常有特色。

蔡總統指出，台灣糕餅業發展越來越多元，除了將傳統糕點結合嶄新的創意，也經常利用很多台灣農產品，帶給大家相當多的驚喜。現在有越來越多台式麵包店開始進軍國外，打入國際市場。在很多重要的國際賽事當中，也取得很優越的成績。烘焙產業也是讓台灣在國際舞台發光發亮，非常重要的產業之一。

對於業者期盼未來能夠突破法律上的限制，讓參加國際比賽的台灣選手可以得到最好的照顧跟支持，蔡總統也回應政府會努力幫忙。

蔡總統指出，在產值的部分，烘焙產業去年的國內產值，達到370億元，相較於前年，成長了12%。外銷的部分，達到30億元，比起前年，成長了27%。在疫情挑戰下，大家能有這樣的成績，非常不簡單。她要感謝產業界克服疫情所造成的各種障礙，並讓產業持續成長。

蔡總統表示，接下來，政府會繼續投入資源，在技術精進、產品開發、拓展外銷等等方面，提供一系列相關的輔導及補助，跟大家一起開拓更大的市場和商機。

蔡總統提到，最近由於疫情、氣候異常及國際貨運等因素，烘焙產業常用的原物料持續上漲，政府了解這對大家的成本造成相當影響。為了要緩解這方面的壓力，政府已經機動調降烘焙用奶粉、奶油等原物料的進口關稅，同時也免徵進口小麥的營業稅，希望能減輕大家的負擔。

隨後，蔡總統與現場貴賓一同進行開幕儀式，並參觀展場療癒主題館、農糧署及「2021烘焙大賞TOP 30」等攤位。