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中鼎集團聯手工研院 積極實踐淨零排放

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團（9933），為協助產業加速達成淨零碳排願景，近期和工研院簽署合作備忘錄，就淨零碳排、氫能暨再生能源等產業的技術開發及應用進行合作，以結合雙方專業帶動產業，共同減緩全球暖化。

中鼎表示，此次合作，主要從碳捕捉及再利用、含氫能的低碳能源應用、產業廢棄物循環化、再生能源與儲能設備可靠度等四大面向，建立相關技術與實務應用。

中鼎集團為積極拓展綠色工程與高科事業等具發展潛力領域，於今年初成立高新事業發展暨策略管理委員會，該會執行長陳振欽表示，很榮幸能和國內最大工業技術育成及發展基地工研院合作，透過本次合作，期待能掌握碳捕捉及再利用（CCSU )技術、廢溶劑及廢塑膠等資源的回收再利用，以及氫能等關鍵技術的開發，完善達到碳中和/淨零目標的重要路徑，並應用在集團各事業領域、推廣至產業使用，以深化服務範疇、拓展新的服務模式，帶動業界跟上全球永續發展趨勢及潮流。

工研院副院長彭裕民表示，在政府支持指導下，工研院在淨零排放上，以技術科學思維提出跨領域整合技術解方。

彭裕民說，以量測領域來說，發展檢測與計量技術以協助產業及早佈局淨零永續經營，確保天然氣公平交易、儲能系統與太陽光電模組的產品安全功效，滿足潔淨能源基礎設施計量需求。

在綠能科技上，佈局多項綠能技術，包含氫能生產儲存與發電應用、鈣迴路捕碳與碳酸化固碳技術、儲能與電池智慧管理及運轉控制技術、廢棄物資源循環的熱化學與先進生物技術，能有效協助業者以科技落實綠色永續經營。

在材料精進上，已開發多項產業製程與材料的低碳排放技術，包括煙道與製程排放二氧化碳的捕獲與有效利用、製程用水與溶劑回收原製程循環利用、高效率微反應器生產製程、太陽光電模組元件易拆解設計與材料全回收循環利用、液晶顯示器材料回收循環利用等，可與產業界共創低碳高值的創新科技轉型。

因應氣候變遷，世界各國及企業積極投入低碳轉型，台灣也承諾於2050年達成淨零排放目標，中鼎集團積極因應產業轉型，承攬綠色及低碳環保工程金額，自2015年起至今成長了450%。

此外，更積極推動「淨零EPC」，針對EPC統包建廠各階段提出節能減碳與碳中和服務可行方案，攜手合作夥伴打造低碳供應鏈。本次透過與工研院的合作，期能結合雙方在技術及產業的專長，助力台灣產業在EPC建廠、維運及整改等生命周期中，逐步實踐淨零排放願景。

太陽光電 工研院 廢棄物

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