烘焙常用原物料續上漲 總統：已機動調降相關關稅

蔡英文總統今（17）日出席「台北國際烘焙暨設備展開幕典禮」，她表示，最近由於疫情、氣候異常，以及國際貨運等因素，烘焙產業常用的原物料持續上漲，她了解這對大家的成本造成相當的影響。為緩解這方面壓力，政府已經機動調降烘焙用奶粉、奶油等原物料的進口關稅，同時也免徵進口小麥的營業稅，希望能減輕大家的負擔。

蔡總統致詞時說，多年來，因為台北市糕餅商業同業公會的努力，這項展覽已經成為亞太地區規模最大的烘焙展之一。她要感謝公會以及所有投入展覽的夥伴，包括從世界各地來到台灣參展的好朋友，相信透過這次的展覽，可以展現台灣防疫的成果，也能看到，即使在疫情之下，台灣的烘焙產業依然蓬勃發展。

蔡總統指出，台灣糕餅業發展越來越多元，除了將傳統糕點結合嶄新的創意，也經常利用很多台灣農產品，帶給大家相當多的驚喜。現在，有越來越多台式麵包店開始進軍國外，打入國際市場。我們在很多重要的國際賽事當中，也取得很優越的成績。烘焙產業，也是讓台灣在國際舞台發光發亮，非常重要的產業之一。

對於業者期盼未來能夠突破法律上的限制，讓參加國際比賽的臺灣選手可以得到最好的照顧跟支持，蔡總統也回應政府會努力幫忙。

蔡總統表示，在產值部分，烘焙產業去年的國內產值，達到370億元，相較於前年，成長了12%。外銷的部分，達到30億元，比起前年，成長了27%。在疫情挑戰下，大家能有這樣的成績，非常不簡單。她要感謝產業界克服疫情所造成的各種障礙，並讓產業持續成長。