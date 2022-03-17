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原物料、物價飆漲 勞長：基本工資調幅應更努力

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
許銘春說，這兩年因為疫情關係，調薪比較辛苦，如果疫情趨緩、經濟好轉，調薪幅度應該要更努力。記者葉冠妤／攝影
許銘春說，這兩年因為疫情關係，調薪比較辛苦，如果疫情趨緩、經濟好轉，調薪幅度應該要更努力。記者葉冠妤／攝影

勞動部長許銘春今到立法院進行業務報告，民進黨立委賴惠員質詢時提及，今年國際原物料大漲、人力成本也上漲，有調查指出基本工資應調升至2.8萬元，對此，許銘春說，為了提升弱勢勞工的實質購買力，更應該要調薪，這兩年基本工資調幅受到疫情影響，隨著疫情趨緩，調薪幅度應該要更努力。

今年基本工資月薪為2萬5250元、時薪168元。賴惠員今指出，Yahoo奇摩新聞調查指出，7成以上民眾認為基本工資應該再調升，35.3%y認為基本月薪應該調至2.8萬。

許銘春說，基本工資就是要照顧勞工的基本生活，原物料上漲導致物價飆漲，為了讓弱勢勞工的實質購買力增加，更應該調薪，這兩年因為疫情關係，調薪比較辛苦，如果疫情趨緩、經濟好轉，調薪幅度應該要更努力。

基本工資 疫情 原物料

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