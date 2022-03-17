聯準會升息1碼科技股止跌 合庫投信看好環境科技股後市

科技股今年以來受到升息預期干擾，長期獲利折現價值受到利率上升影響較大，此外造成資金收斂的效應，如今美國聯準會確定升息一碼，科技股反而利空出盡出現反彈，合庫投信表示，科技股今年以來面臨15%左右的修正，股價估值已回到相當合理的區間，再加上企業財報優於預期的基本面加持，在升息疑慮解除之後，股價後市相當看好。

合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊表示，科技股在歷經2020-2121年的波段漲幅後，今年遇到較大幅的修正，不過在基本面利多不變的情況下，股價的修正反而有助於市場籌碼沉澱，降低進場成本，尤其看好「環境科技」的未來發展。

合庫投信強調，環保能源科技發展已大幅降低使用成本，也同步提高使用率。舉例來說，歐美等主要國家同意透過政策加速和刺激對環保能源科技的投資，使環境科技成為2030年每個國家最負擔得起和最具吸引力的選擇。英國政府就認為環境科技的前五大產業可提供全球2000萬個新工作職缺，增加超過16兆美元商機。

近期烏俄衝突雖然造成石油及天然氣價格飆漲，但同時也讓歐洲各國更重視替代能源的發展，德國政府就宣布100%使用再生能源的目標時程由原訂的2050年向前推進15年至2035年。要100%使用替代能源除了政策的支持之外，科技技術的創新將使能源的使用更有效率，根據國際能源署的預估，替代能源的使用將可望降低傳統能源在GDP的比重，而且以每年4%的降幅前進，可望帶動環境科技股的蓬勃發展。