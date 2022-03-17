美時去年EPS 5.5元再寫新高 擬配現金1.93元史上最多

美時（1795）今（17）日宣布2021年財報，稅後淨利為14.03億元，年增36.3%；每股盈餘（EPS）5.5元，年增30.3%。美時董事會已通過擬將配發1.93元現金股利，是美時有史以來配發最多的現金股利。

美時2021年營收與獲利均達到雙位數成長。全年營收為126.49億元，年增18%；營業毛利達56.4億元，年成長22.7%；營業利益年增躍升42.3%，達22.95億元。同時，由於營收規模增加，來自毛利較高的產品大幅優化了產品組合，加上良好的營運管理效率，去年的毛利率達到44.6%，營益率更達18.1%，分別較2020年大幅提升1.8及3.1個百分點。

美時表示，受惠「亞太區域與外銷市場並重雙軌成長策略」持續成功執行，2021年營收、營業毛利、營業利益、營益率、稅後淨利、與每股盈餘等六大財務指標再度刷新自身紀錄，改寫歷史新猷。

美時去年度主要亞洲市場均穩健成長，帶動亞太區域全年營收達70.5億元，年增6.4%。台灣市場受惠帕金森氏症用藥Stalevo/Comtan 營收年增倍數成長及新購入的骨質疏鬆用藥Evista開始挹注營收，去年營收年增13%。東南亞市場營收年成長達32%。在韓國市場方面，減重用藥產品Qsymia成長力道強勁，同時癌症用藥營收年增逾10%，為近期拿到藥證的生物相似藥Bevacizumab 打下堅固的銷售基礎。

外銷市場部份，去年營收達54.95億元，年成長大幅躍升近四成，主要來自戒癮用藥gSuboxone與癌症用藥強勁的成長動能。戒癮用藥gSuboxone儘管去年中起即受到價格挑戰，在美國市場的市佔率截至去年底仍保持在34%，營收年成長達39%。癌症用藥營收受惠銷貨收入大幅挹注，年增達到39%。

2021年，美時透過多元化的產品組合，成功進擊多個重要市場，尤其是癌症用藥，在亞洲及全球市場均大有斬獲。去年，透過公司法規團隊及國際策略夥伴，美時共送出121個藥證申請，其中包括2件生物相似藥產品。此外，包括亞洲及亞洲以外的42個國家，在全球策略夥伴的協助下，美時共取得了100個藥證核可，大幅拓展旗下重磅產品的全球潛在市場版圖。

此外，美時2021年亦簽訂了28項授權交易，包括取得骨質疏鬆用藥Evista (Raloxifene)的台灣市場權利、首件NCE肺癌用藥Zepzelca (lurbinectedin)的台灣獨家經銷、兩項505(b)2產品、20項學名藥、以及四項 OTC產品授權，持續充實產品組合，確保公司長期的競爭力。

展望2022年，美時將透過自有研發產品、取得產品授權、及收購品牌藥等產品發展策略，持續積極拓展亞太區域市場與外銷市場，再創營運高峰！