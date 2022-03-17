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1~2月我國對美國出口值增37% 電子零組件增幅最大

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處國情統計通報資料顯示，今年1~2月因部分缺料情形緩解及遞延出貨效應，我國對美出口118億美元，創歷年同期新高，較上年同期續增37.0%，占整體出口比重提高為15.2%。

主計總處指出，今年1~2月我國對美國出口的主要貨品中，資通與視聽產品36.9億美元，占31.4%；基本金屬及其製品16.4億美元，占14.0%；機械10.9億美元，占9.3%，三者合占五成五。與上年同期相較，主要產品出口值均呈增加。

其中，資通與視聽產品因宅經濟與遠距需求帶動，出口值增加8.6億美元或增30.5%最多；基本金屬及其製品因價格上漲，增5.9億美元或增55.9%居次；運輸工具增4億美元或年增61.3%；電子零組件亦增2.4億美元，年增67%，增幅最大。

此外，去年我國對美出口達657億美元，也創歷史高點，年增29.9%。主計總處分析，隨全球經濟穩健復甦，5G 通訊、高效能運算、物聯網等新興科技應用與數位轉型需求持續擴增，加上美國疫情漸獲控制，接續推動相關基礎建設，帶動我國對美國出口總值持續攀升。

美國 出口值

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