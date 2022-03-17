油價高漲將補貼遠洋漁船用油？ 陳吉仲：完全沒這回事

國際油價高漲，日前傳出農委會漁業署正在研議補助遠洋漁船用油，民間團體今天聲明呼籲，補助遠洋漁船違反公平正義，容易造成漁業資源過度捕撈、有害生物多樣性，呼籲別浪費時間及資源研議；農委會主委陳吉仲表示，完全沒有這回事，遠洋漁業都要符合國際規範，不可能推出違背國際趨勢的政策。

陳吉仲今天出席立法院經濟委員會，休息時間接受媒體聯訪表示，遠洋漁業現在最重要問題是不能有ＩＵＵ（非法、未報告及未受規範漁業）行為，漁業署有24小時監控，另外也有七大策略希望改善漁工權益，另外沿近海漁業長期都有用油補貼，但透過減船、調整產業結構，補貼金額逐年減少。

陳吉仲表示，WTO（世界貿易組織）一直有在討論是否取消漁業用油，但還沒有共識，台灣後續政策也會觀察WTO情形，若有改變台灣也會跟著調整，但現在只有國內沿近海漁業才有用油補貼，遠洋漁業補貼「完全沒有這回事」，因為遠洋漁業所有規範都要符合國際潮流趨勢，「怎麼可能做一個可能違背國際趨勢的政策跟措施，即使要做，行政院也不一定會同意」。

台灣動物社會研究會、環境正義基金會今天發出聯合聲明，指出台灣遠洋漁業規模於世界排名中名列前茅，擁有1100艘遠洋漁船，以平均一艘600噸漁船、本周甲種漁船油價每公升19元計算，漁船加油以「1粒」200公升計，每加一次油要700粒計267萬元，若補助14%則是37萬元，若再乘上全國1100艘遠洋漁船，補助金額則高達4億多台幣，而這還只是遠洋漁船在國內加一次油的金額而已。

聲明表示，2022年漁業署預算中編列用油補貼達10億元，占總年度預算超過13%，已經長年為各界所詬病，如今要再投入更多用油補貼，勢必會排擠其他更重要的永續漁業工作項目；此外遠洋漁業獲利比沿近海高，但超過八成漁獲從未進入台灣民生消費市場，加工廠及冷凍廠也都設立於國外，如此補貼嚴重違反公平正義。

聲明表示，漁業資源過度捕撈已嚴重危害海洋生態的生物多樣性，關鍵驅動力之一就是「有害漁業補貼」，各國政府長期透過各種形式補貼增進船隊捕撈產能，例如補貼化石燃料、漁港建設、漁船新建等，當漁業經營不必顧忌漁船燃料成本，就可以航行更遠、在海上作業停留時間更長，同時捕撈更多魚類，對全球海洋資源造成更大掠奪。