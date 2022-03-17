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原物料、物價飆漲 勞長：今年基本工資調幅要更努力
勞動部長許銘春今（17）日在立法院社福委員會表示，基本工資就是要照顧勞工基本生活，目前原物料上漲，物價上漲，當然要提升弱勢勞工實質購買力，過去二年調幅受到疫情影響，隨著疫情趨緩，「薪調幅度要更努力」。
目前今年基本工資月薪為25,250元、時薪168元。立法院社福委員會今日邀請許銘春進行業務報告並詢答。民進黨籍立委賴惠員質詢，今年國際原物料大漲，人力成本也上漲，人力銀行調查顯示，勞工認為基本工資應調升至2.8萬元，她詢問許銘春看法。許銘春作上述回答。
勞動部於每年8月召開基本工資審議委員會，邀集勞資政學四方共同討論基本工資調幅。勞動部並每季召開基本工資工作小組會議，勞資政學先行就當前經濟情勢交換意見，今年第一次工作小組會議將於3月最後一周召開。今年物價飆升，將成討論焦點。
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