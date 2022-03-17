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影／微調月薪反領不到基本工資補助 勞長：將放寬資格

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春今到立院衛環委員會進行業務報告。記者葉冠妤／攝影
勞動部長許銘春今到立院衛環委員會進行業務報告。記者葉冠妤／攝影

有立委指經濟部開辦「受疫情影響事業基本工資補貼」方案條件過嚴苛，核准率僅11%，導致部分業者無法申請，要求相關單位研擬放寬。對此，勞動部長許銘春今受訪時表示，今年基本工資月薪為2萬5250，有雇主為了整數計算，將月薪調至2萬5300或2萬5600元，或加上加班費後，落到2萬6400月投保薪資級距，勞動部日前已與經濟部開會討論，針對上述情況，將同意放寬補助。

今年基本工資月薪為2萬5250元、時薪168元，去年召開基本工資審議會時，考量疫情衝擊，最後拍板由勞動部以就安基金編列35.46億的補貼，經濟部負責發放給2021年9、10月營收比2020年同期衰退2成以上的事業單位，對象包含農漁業、服務業及食品製造業等19大內需產業。

由於補貼方案申請即將於3月底截止，許銘春表示，基本工資補貼方案當初是針對受疫情影響的內需產業所訂定的方案，但目前台灣疫情趨緩，各行各業景氣都還不錯，屆時將評估疫情狀況跟產業受影響情形，來決定補貼方案有沒有延長的必要。

對於放寬標準，許銘春則說，有些雇主為了薪資整數較利於計算，將月薪提升至2萬5300、2萬5600元，或者加上加班費，月投保薪資級距就落到2萬6400元，導致不符合補貼申請條件，這些雇主的情況確實需要特別考量，勞動部先前已和經濟部開會討論，同意放寬讓類似上述調整也能申請補助。

疫情 基本工資 投保薪資

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