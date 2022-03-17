聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／微調月薪反領不到基本工資補助 勞長：將放寬資格
今年基本工資月薪為2萬5250元、時薪168元，去年召開基本工資審議會時，考量疫情衝擊，最後拍板由勞動部以就安基金編列35.46億的補貼，經濟部負責發放給2021年9、10月營收比2020年同期衰退2成以上的事業單位，對象包含農漁業、服務業及食品製造業等19大內需產業。
由於補貼方案申請即將於3月底截止，許銘春表示，基本工資補貼方案當初是針對受疫情影響的內需產業所訂定的方案，但目前台灣疫情趨緩，各行各業景氣都還不錯，屆時將評估疫情狀況跟產業受影響情形，來決定補貼方案有沒有延長的必要。
對於放寬標準，許銘春則說，有些雇主為了薪資整數較利於計算，將月薪提升至2萬5300、2萬5600元，或者加上加班費，月投保薪資級距就落到2萬6400元，導致不符合補貼申請條件，這些雇主的情況確實需要特別考量，勞動部先前已和經濟部開會討論，同意放寬讓類似上述調整也能申請補助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言