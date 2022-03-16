2050淨零路徑 以四轉型、兩治理基礎推動

政府將於3月底公布2050淨零碳排路徑圖，今天在國發會與產業界展開第一場交流座談會。官員表示，2050淨零排放政策將會以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，進行推動。

國發會晚間指出，國發會、經濟部及環保署將於未來兩周共同舉辦六場「淨零排放政策產業交流座談會」，邀集全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、工業協進會、中小企業總會、電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會等七大工商團體會員，分別於北、中、南進行座談，聽取業界提供的看法與建議，使淨零排放政策更完善。

今天舉行的首場交流會由國發會主委龔明鑫及經濟部長王美花共同主持，邀請工總、工商協進會，及電電公會會員廠商與會，出席業者橫跨鋼鐵業、石化業、造紙業、PCB電路板、電子業、機械業。會議首先由環保署報告2050淨零路徑規劃方向及轉型對策，而針對企業關心的穩定供電、充裕綠電、碳盤查、碳費規劃，經濟部及環保署也提供說明，讓企業了解政府政策方向。

與會代表表示，工商界樂見政府將於3月底公告淨零排放路徑圖，期盼包含具體輔導措施與獎勵誘因，指引企業順利低碳轉型。公會建議政府應更鼓勵業者設置再生能源裝置、研議綠電依不同產業需求合理分配、輔導業者建立碳盤查能力、建構外部查驗機構驗證能量且確保查證結果可被國際認可、國內碳費徵收可向CBAM申請抵減，避免雙重課稅、建置可與國際連結的碳權交易機制等。

龔明鑫與王美花則回應，針對企業關切議題及建議，政府相關部會均將審慎研議參採，希望企業與政府攜手合作，共同達成2050淨零轉型願景。