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龔明鑫、王美花主持 今邀製造業交流淨零碳排路徑

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
距離國發會預定3月底前公布「2050淨零碳排路徑圖」的時間表愈來愈近。記者劉學聖／攝影
距離國發會預定3月底前公布「2050淨零碳排路徑圖」的時間表愈來愈近。記者劉學聖／攝影

距離國發會預定3月底前公布「2050淨零碳排路徑圖」的時間表愈來愈近，國發會主委龔明鑫今（16）日也與經濟部王美花共同主持第一場製造業交流會，邀請業界提供看法與建議。

龔明鑫今表示，屆時關於能源配比、技術發展、配套措施、法規設計都會公布，「會是相當完整的公布」，且符合國際標準，也會訂出我國電動車目標，至於有關碳權交易所部分，會在第二階段成立，目前暫無時間表，要先看碳費執行狀況。

國發會指出，今日出席交流會的代表包括：全國工業總會、工商協進會，及電機電子工業同業公會會員廠商，出席業者橫跨鋼鐵業、石化業、造紙業、PCB電路板、電子業、機械業。

會議首先由環保署報告2050淨零路徑規劃方向及轉型對策，而針對企業關心的穩定供電、充裕綠電、碳盤查、碳費規劃，經濟部及環保署也提供說明，讓企業了解政府政策方向。會中強調，2050淨零排放政策將會以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，進行推動。

公會則建議政府應更鼓勵業者設置再生能源裝置、研議綠電依不同產業需求合理分配、輔導業者建立碳盤查能力、建構外部查驗機構驗證能量且確保查證結果可被國際認可、國內碳費徵收可向CBAM申請抵減，避免雙重課稅、建置可與國際連結的碳權交易機制等。

國發會表示，去年開始，陸續以工作圈或產業列別分組，共同舉辦政策討論、廣納各界意見，至今已經召開超過50場會議。國發會、經濟部及環保署將於未來兩周將共同舉辦六場「淨零排放政策產業交流座談會」，邀集全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、工業協進會、中小企業總會、電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會等七大工商團體會員，分別於北、中、南進行座談，聽取業界提供的看法與建議，盼使淨零排放政策更臻完善。

國發會 經濟部 環保 綠電 龔明鑫 王美花

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