一隻鳥害台灣大停電？台電員工不忍了 列「2大疑點」親曝真相

「303全台大停電」後，時至今日快兩週了，各縣市依舊突發性停電、跳電狀況頻傳。經濟部長王美花昨（15日）表示，台電很多停電事故，都是因為動物不小心碰觸高處的礙子，讓相關設備壞掉所致，引發大批民眾撻伐。台北市長柯文哲今（16日）也忍不住嗆聲，呼籲有關單位誠懇面對、解決問題，以免「多講多給人笑（台語）」。對此，有台電員工出面透露工作背後的無奈辛酸，直喊「真的是鳥獸碰觸造成停電的」。

一名自稱「台電維修人員」的男網友，晚間在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「今天我不特別袒護誰，也不討論是否缺電，剛好看到有人在討論鳥獸觸碰造成停電，所以今天只針對這些事件來跟各位說真話」，接著列出兩大QA如下：

一、真的是鳥獸碰觸造成停電的嗎？ 答：是真的！台電的高壓電，大部分每某個區段就會設置一組保護開關，當事故電流過大時，保護開關的保險絲就會熔斷（跟家裡總開關跳掉的道理一樣）。一般只需要趕到現場換掉保險絲就好，但是少數情形是不只保險絲熔斷，就連器具也一併炸毀，就會拉長維修時間。 二、為何最近時常看到報導停電？而且都是鳥獸碰觸？是在找替死鬼？ 答：因為303大停電後，記者最愛報這種新聞了，故意帶風向讓大家認為缺電。但是事故和缺電其實是兩回事，搞在一起談本來就是錯誤的，而且我可以跟各位發誓保證，每年每個月鳥獸造成事故停電的次數一直都不少，並不是最近才增加。因此增加的不是停電次數，而是記者的報導次數。當沒被報導出來，民眾就會下意識認為以前都沒這樣的事故，但是其實一直都有，希望各位可以理性看待。

解答完兩大QA後，原PO補充「台灣缺不缺電？這我真的無法給您答案，因為我也不知道！」，呼籲民眾要有正確的判斷能力，不要被媒體牽著走、不要把事故跟缺電綁在一起討論，因為「大部分事故是無法避免的，我們能做的只是降低事故機率和儘速恢復供電」。

原PO也貼出一張喜鵲在電線杆上築巢的照片，解釋說現在是喜鵲的繁殖期，正常來說喜鵲在電桿裝置物築巢是不會有事的，「但是當喜鵲不只叼樹枝還叼鐵線時，就會造成相間短路而導致事故」。

貼文曝光後，短短幾小時就吸引上千網友留言，安慰原PO「台電人員辛苦了」、「就事論事，給你個讚，辛苦的工作人員，加油」、「感謝有你們，才讓我們生活這麼方便」、「你解釋再多，那些酸民一樣想酸」、「謝謝分享，願意接受（你的觀點的人）就會接受，不願接受的還是不願接受」。