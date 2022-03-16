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央行理監事明登場 預期升息、第5波房市管制上膛

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
央行將於明天召開理監事會，市場預估今年上半年會升息。路透
央行將於明天召開理監事會，市場預估今年上半年會升息。路透

央行明天（17日）將舉行今年首場理監事會議，市場聚焦是否啟動睽違10年的升息循環，與第5波房市管制打炒房力道。金融業認為，央行總裁楊金龍去年底就表示今年將升息，國內環境已符合央行的升息三條件，但俄烏戰爭為經濟增添不確定性，即使明天沒有宣布升息，應該也會在6月升息。

央行總裁楊金龍在去年底理監事會後記者會已提前表示，今年貨幣政策會朝向緊縮，「央行會在適當時機升息」，升息主要考量三條件：通膨上漲情況、受疫情影響的內需產業復甦情況、主要央行貨幣政策動向。

其中針對通膨，楊金龍上周在立院財委會上表示，受到俄烏戰爭影響，國內輸入性通膨壓力增加，通膨是央行考量升息的主要條件之一，並預估今年CPI（消費者物價指數）會逾2%。美國則將在台灣時間17日凌晨公布利率政策，市場預估有9成機率會升息，升息1碼（0.25個百分點）的機率高。

永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，今年上半年美國升息3次機率極大，預估美國今年總共將升息5碼，每次升息1碼，台灣央行除看美聯準會的動作，也會考量國內的通膨、中小企業紓困成效、俄烏戰爭等因素，預估國內今年會升息3次，時間點可能在6月、9月、12月，每次升息半碼，今年將會升息1碼半，利率將回到2016年3月的水準。

楊金龍上周在財委會也明確表示，明天將討論新的房市選擇性信用管制措施，針對房市管制央行還有很多政策工具可使用，選擇性信用管制還有精進空間，其中針對第二戶做成數管制是「選項之一」。

黃蔭基表示，央行今年在選擇性信用管制上一定會愈來愈嚴，可能未來買第3房會完全沒有辦法貸款，直到房價上漲的漲勢被壓抑下來為止。

美國升息 央行 通膨 楊金龍

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