不只升息 木星資產：聯準會縮表規模每月千億美元
外界普遍預期美國聯準會將升息一碼，木星資產管理另類投資債券主管許銘凱（Mark Nash）表示，除了升息，接下來聯準會應該會以每個月1000億美元規模進行縮表，現在開始縮表，除了達到貨幣政策緊縮效果，也不用多次且大幅度的升息。
許銘凱指出，預期聯準會今年會有七次升息機會，在2023年會有四次升息機會，而在2024年預期聯準會至少有一次升息機會，今年年底10年期美國國庫券的殖利率應該會攀升到2.8%-3%，前提是烏俄戰爭得要結束才行，但目前整體經濟是同步在成長，接下來一定會看到殖利率大幅攀升的走勢。
考量全球貨幣政策會緊縮，許銘凱說，持續看空短天期的利率，未來殖利率曲線會呈現空頭趨平的狀態。因為未來可能會緊縮金融環境，首當其衝的就是公司債，加上目前通膨居高不下，雖然整體經濟表現不錯，但看空投資級信用債，利差會持續擴大。在新興市場看好新興市場債券，例如印尼跟馬來西亞就受惠大宗商品價格。除此之外，目前看好美元，因為聯準會要啟動貨幣緊縮政策，加上全球的不確定性。
此外，也持續看好與通膨連動的資產，由於之後還是會處於比較高通膨的環境，所以像是美國、歐洲甚至日本推出的抗通膨債券，都是未來值得留意的標的。
不過，俄烏戰爭的爆發成為今年最大不確定性，若戰爭一時無解是否影響聯準會的升息步伐？許銘凱說，美國需要緊縮貨幣政策，聯準會可能會上調中性利率的預估值，美國經濟成長力道還是很穩健，未來聯準會一定要緊縮貨幣政策。除此之外，戰事的不確定性，頂多讓聯準會可能下修貨幣政策的幅度跟次數，但是緊縮貨幣政策是絕對必要的。
通膨問題方面，許銘凱認為，2021年第一個通膨壓力是從美國開始升溫，接著開始擴散到新興市場，現在連歐洲、日本、亞洲，全球都開始升溫，因此全球央行開始採取行動去對抗通膨。歐洲經濟表現會受到拖累，若俄羅斯切斷能源供給，能源價格上漲，代表降低消費者消費能力，歐洲只是小幅度的拖累。歐洲整體經濟表現，會受到戰爭小幅的影響；整體而言還是會維持正成長的表現。全球經濟在2022年將持續成長，各國央行也勢必要採取行動讓利率往上攀升，且攀升幅度不會太小。各國央行一定會進行緊縮政策，且緊縮幅度不會小，未來債券中性利率會相對顯著，一定會推動債券殖利率水準，更不用說烏俄戰正更是推動通膨上升。
許銘凱表示，商品需求持續成長帶動經濟成長，進入後Omicron時代，接下來消費支出會開始轉向服務業，未來全球經濟成長會再多一個成長力道，雖然烏俄戰爭可能對市場有影響，大宗商品價格雖然稍有回落，但整體而言大眾商品價格會維持上漲趨勢。主要是因為目前全球大眾商品出現供不應求的情況，因此目前他比較看好在大眾商品或是天然資源豐富，且能夠自給自足的國家，像是印尼、澳洲、美國和巴西等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言