不只升息 木星資產：聯準會縮表規模每月千億美元

外界普遍預期美國聯準會將升息一碼，木星資產管理另類投資債券主管許銘凱（Mark Nash）表示，除了升息，接下來聯準會應該會以每個月1000億美元規模進行縮表，現在開始縮表，除了達到貨幣政策緊縮效果，也不用多次且大幅度的升息。

許銘凱指出，預期聯準會今年會有七次升息機會，在2023年會有四次升息機會，而在2024年預期聯準會至少有一次升息機會，今年年底10年期美國國庫券的殖利率應該會攀升到2.8%-3%，前提是烏俄戰爭得要結束才行，但目前整體經濟是同步在成長，接下來一定會看到殖利率大幅攀升的走勢。

考量全球貨幣政策會緊縮，許銘凱說，持續看空短天期的利率，未來殖利率曲線會呈現空頭趨平的狀態。因為未來可能會緊縮金融環境，首當其衝的就是公司債，加上目前通膨居高不下，雖然整體經濟表現不錯，但看空投資級信用債，利差會持續擴大。在新興市場看好新興市場債券，例如印尼跟馬來西亞就受惠大宗商品價格。除此之外，目前看好美元，因為聯準會要啟動貨幣緊縮政策，加上全球的不確定性。

此外，也持續看好與通膨連動的資產，由於之後還是會處於比較高通膨的環境，所以像是美國、歐洲甚至日本推出的抗通膨債券，都是未來值得留意的標的。

不過，俄烏戰爭的爆發成為今年最大不確定性，若戰爭一時無解是否影響聯準會的升息步伐？許銘凱說，美國需要緊縮貨幣政策，聯準會可能會上調中性利率的預估值，美國經濟成長力道還是很穩健，未來聯準會一定要緊縮貨幣政策。除此之外，戰事的不確定性，頂多讓聯準會可能下修貨幣政策的幅度跟次數，但是緊縮貨幣政策是絕對必要的。

通膨問題方面，許銘凱認為，2021年第一個通膨壓力是從美國開始升溫，接著開始擴散到新興市場，現在連歐洲、日本、亞洲，全球都開始升溫，因此全球央行開始採取行動去對抗通膨。歐洲經濟表現會受到拖累，若俄羅斯切斷能源供給，能源價格上漲，代表降低消費者消費能力，歐洲只是小幅度的拖累。歐洲整體經濟表現，會受到戰爭小幅的影響；整體而言還是會維持正成長的表現。全球經濟在2022年將持續成長，各國央行也勢必要採取行動讓利率往上攀升，且攀升幅度不會太小。各國央行一定會進行緊縮政策，且緊縮幅度不會小，未來債券中性利率會相對顯著，一定會推動債券殖利率水準，更不用說烏俄戰正更是推動通膨上升。