物價飆漲減稅措施擬延長？ 龔明鑫：再討論

俄烏戰爭導致國際原物料價格居高不下，加劇通膨危機山雨欲來，為確保物價穩定，政府是否將再減稅？對此，國發會主委龔明鑫今（16）日表示，之前已經減了兩次，需不需要再延長，會再討論。

立法院經委會今邀請國發會主委龔明鑫進行業務報告，並備質詢，立委們關切受俄烏戰事影響台灣今年經濟成長率能否保四？以及減稅措施是否再延長，以穩定物價。

立委賴瑞隆質詢，台灣今年經濟表現還是很好，但俄烏戰爭全世界都受衝擊，台灣還能例外嗎？「所以保四沒問題」？龔明鑫答詢表示，是的，因為二月出口成長高達三成以上，比原先預估高。

龔明鑫還指出，我國與俄烏直接貿易比率少，戰事對台灣經濟衝擊相對小，但戰事使國際油價飆升間接影響台灣經濟是有可能的，目前預估影響0.37個百分點，今年經濟成長率還是希望可以超過4%。至於消費者物價指數（CPI）的年增率則要視油價變動而定，今年全年可能超過2%。不過，這是在未考慮貨幣政策之下，如果全世界都升息，也會抑制通膨現象。

立委蘇震清問，物價真的讓老百姓非常痛苦，且現在消費者物價指數還繼續攀升，是否應該要繼續減稅？龔明鑫答詢表示，前面已經減了兩次，這次是至4月底免徵進口玉米、黃豆、小麥營業稅，奶油、烘焙用奶粉、牛肉進口關稅及水泥貨物稅減半，並調降汽柴油貨物稅，已經吸收部分漲幅，至於要不要再延長，會再討論。

另，立委謝衣鳯則問，行政院1月18日提到成立上中下游物價預警機制，這幾個月國內物價因為原物料及能源價格大漲，漲幅驚人，國發會該項機制是否發揮功能？

龔明鑫指出，該項機制是因為過去有關物價問題，各部會只關心相關業務，例如農委會關注天然農產品進口，下游則歸經濟部，中間出現落差，希望整合上中下游資訊。但該項機制運作要有統計方法，才能試驗及模擬從進口到下游的各種價格變化，需要一段時間，目前還沒辦法產生效應，要發揮功能還要有試驗階段。