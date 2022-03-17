中國信託銀行建議善用子女保障信託 財產傳承 自益或他益兩相宜

資產分配的觀念與時俱進，「信託」不再是高資產一族的專利，近年來已有越來越多民眾，將包括遺囑信託、退休養老信託與子女保障信託等透過自益信託或他益信託的模式，作為資金保護、財產細水長流、傳承財產的一環；尤其近年在少子化影響下，父母為了保障子女在不同階段能妥善運用資產，或者照顧身障子女未來生活無虞的「子女保障信託」，更成為時下的熱門信託討論議題。此外，金管會「信託2.0」的推行，各家銀行也努力創新，推出不同類型的安養信託服務。

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信託是一種受法律保障的財產管理制度，由財產所有人（委託人）與銀行及受益人共同簽訂信託契約，再將財產權移轉給銀行（受託人），之後受託人根據契約約定，定期支付資產給予自己、家人、子女或其他想照顧的對象（受益人）。在不同的家庭背景之下，資產分配通常是每個家庭最難的課題之一，這時候採取信託機制，就可以提早佈局資產分配，安排照顧自己（自益信託）或給予他人（他益信託）。

自益信託與他益信託比較簡表。 製表／中國信託

日前新聞指出，知名藝人在因病去世前，就已爲女兒做好信託管理，不僅保障女兒日後生活無虞，更避免女兒在成年後因涉世未深遭到詐騙錢財。「子女保障信託」的精神，便是在子女成年後以信託契約方式、來避免銀行帳戶受到投資失敗或任意取用的風險。中國信託銀行分析，信託的優點之一即是信託的關係人，包含受益人或是信託監察人都可隨時調閱信託資產明細，並可約定委託人或信託監察人保有運用權利，受託人或受益人也可依照信託契約約定條件撥付或請領信託資金。資金部位較大者，通常採用此種模式，兼具傳承及資產控管功能。

此外，對於有逐年贈與資產給子女的父母，也可以透過子女保障信託中他益信託的模式，將台幣與外幣分別簽訂兩份信託契約，將資金存在兩個不同的信託專戶中，以單筆或分次的方式，透過存入信託資金作為贈與，及早累積子女教育或創業資金，信託期間則透過信託契約之約定按給付條件撥付給子女，未來既不用擔心孩子揮霍無度，也省去旁人覬覦子女擁有大筆資金在存款帳戶的風險，不過需要留意的是，當每年贈與的金額超過244萬元時，多出的錢就必須繳納贈與稅。

中國信託銀行進一步說明，若父母已經採取逐年贈與模式、為子女開設帳戶者，則可以採用子女自己的金錢成立「自益信託」，由父母擔任信託監察人。雖然名目不同，不過委託人每年度仍可持續將資金繼續存入信託帳戶中；在信託期間，信託帳務明細不僅一目了然、且逐筆都有紀錄，委託人及信託監察人雙方都可清楚了解每一年的收支狀況。

另外，自益信託中資金來源若為贈與而來、或是婚前即取得該筆資金，只要能完整取得證明，未來即使遭遇離婚，信託中的資產將不會被列入「夫妻剩餘財產差額分配請求權」請求的項目中。

努力賺了一輩子的錢，卻依舊對於後半輩子的用錢問題，足不足夠？考量是否完善而擔憂，透過銀行的信託管理及早規畫，讓安養照護更完善，對受益人也有長遠保障。中國信託銀行提供全方位的信託規劃建議及諮詢，並持續推廣樂齡友善的服務，為自己及下一代透過信託共同打造一個樂活安養的人生。